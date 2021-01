Paul Mescal, de NORMAL People, a admis qu’il « n’avait pas eu à jouer beaucoup » pendant ses scènes de sexe avec Daisy Edgar-Jones à cause de leur chimie meurtrière.

L’acteur a récemment parlé de faire semblant de se salir avec le joueur de 22 ans – avec lequel il n’avait aucun problème pour le rendre aussi réaliste que possible.

Le drame en 12 parties de la BBC, qui a été créé au plus fort du verrouillage en avril 2020, a pris d’assaut le Royaume-Uni en suivant l’histoire d’amour de Marianne Sheridan et Connell Waldron.

Beaucoup ne pouvaient pas se remettre de la crédibilité des scènes entre Paul et Daisy chaque fois que leurs personnages devenaient intimes.

Dans le passé, le beau gosse irlandais a levé le voile sur ce que c’était de travailler si étroitement avec sa superbe co-star, mais cette fois-ci, il a finalement commenté leur chimie brûlante.

L’homme de 24 ans a récemment raconté Le télégraphe: « Vous savez quand vous l’avez ».

« Je savais quand j’étais avec Daisy que ça me semblait naturel, qu’il n’y avait pas beaucoup de » jeu d’acteur « . »

« C’est une chose totalement séparée [to attraction]. À ce moment-là, je connaissais Daisy pendant quatre minutes, donc vraiment c’est un sentiment inné entre deux personnes. «

Paul a expliqué que leurs personnalités similaires ont aidé à filmer de telles scènes que certains seraient mal à l’aise de faire.

Il a ajouté: «Quand vous avez cette chimie, cela rend les choses tellement amusantes!

« Daisy et moi nous nous aimions beaucoup. Alors c’est probablement la racine du problème: avoir un sens de l’humour similaire, penser le monde d’une manière relativement similaire et être capable de communiquer tout cela. »

Paul avait précédemment admis que leurs scènes de sexe intenses étaient la « chose la moins sexy » qu’il ait jamais faite grâce à un gel qui continuait à faire des bruits de pet très forts pendant le prétendu acte.

Il a dit Le miroir: «Le vendredi de la première semaine, Daisy et moi devions faire une journée de scènes de sexe et nous étions couverts de ce gel appelé Egyptian Magic.

«C’est essentiellement de la fausse sueur. Nous avons dû changer de position et nos corps étaient en contact étroit. Quand nous nous sommes séparés, cela a fait un bruit de pet très fort. Daisy et moi avons commencé à rire hystériquement, mais l’équipe et le réalisateur (Lenny Abrahamson) ont tous pensé que l’un de nous avait pété et essayait vraiment de préserver notre dignité.

«Ils étaient comme, ‘OK, nous allons simplement y retourner’. Alors oui, c’était assez embarrassant. Cela élimine totalement toute tension des situations.

«Une fois que vous faites semblant de péter devant l’autre personne, tout va bien.»

Les fans de Paul Mescall seront heureux de savoir qu’il sera de nouveau sur nos écrans très prochainement.

L’idole a récemment été vue en train de tourner des scènes pour l’adaptation cinématographique de l’opéra Carmen à Sydney avec pratiquement pas de vêtements – résultat!