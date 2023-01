Paul Mescal dans un tramway nommé Désir

Le résultat est une production, jouée en ronde-bosse, qui adhère moins à la lettre de la pièce qu’à son esprit meurtri et meurtri. Il en va de même pour la reprise acclamée de Frecknall en 2018 pour Almeida, avec également Ferran, du moins connu “Summer and Smoke” de Williams. Frecknall s’inspire du lyrisme blessant de l’écriture de Williams, et non de ses (copieuses) mises en scène, bien que l’inclusion d’un ralenti vers la fin ressemble à une intervention de mise en scène trop loin.

J’ai rarement vu, par exemple, la colère qui coexiste avec la fragilité de Blanche s’exprimer aussi clairement qu’ici. Elle peut parler en termes grandioses de son brièvement bien-aimé Mitch (un Dwane Walcott exceptionnellement touchant) en tant que son Rosenkavalier, mais cette Blanche, malgré toutes ses illusions, semble trop bien comprendre la vie de rhum qui lui a été infligée. (Sur ce sujet, le jeu de cartes qui termine le jeu a été coupé.)

Introduit dans la production tardivement lorsque son premier rôle principal, Lydia Wilson, a abandonné en raison d’une blessure, le prismatique Ferran communique le névrosé volage à Blanche aux côtés de quelqu’un d’assez nerveux pour s’attaquer à Stanley sur son propre terrain.

«Je dois me maîtriser», dit-elle au début, son équilibre n’est pas moins fragile que celui de l’homme-enfant brutal Stanley, qui pleure comme un bébé pour Stella bien avant que sa femme ne donne naissance à la leur. La chambre est le champ de bataille de Blanche et Stanley, et les deux acteurs communiquent les impulsions primitives qui les rapprochent dans un rendez-vous définitivement perturbateur avec le destin.

Mescal, semble-t-il, a ses propres dates en attente avec Hollywood, ce qui pourrait rendre de telles aventures scéniques plus difficiles à trouver dans les années à venir. (J’ai souri quand Stanley a rejeté les “trucs glamour hollywoodiens” de Blanche, quelque chose que l’acteur qui le joue connaît sûrement de première main.)

Quel que soit l’avenir de ce bel acteur, son présent est allié à une production d’ensemble électrisante de “Streetcar” qui, de droit, ne s’arrêtera pas ici.

Un tramway nommé Désir

Jusqu’au 4 février au Almeida Theatre de Londres; almeida.co.uk.