Paul Mescal a été choisi pour Gladiator II après un « appel Zoom de 30 minutes »

Mescal a déjà joué dans Aftersun, All of Us Strangers et Normal People

« Je pensais qu’il y aurait des tests de caméra et des auditions, mais nous avons zoomé pendant une demi-heure, parlé pendant 10 minutes du rôle, puis 20 minutes du football gaélique, de son chien et de sa femme. »

Mescal poursuit : « Je pensais qu’il y en aurait plus, mais il m’a appelé quelques semaines plus tard pour me proposer le rôle.

« Je pense qu’il suit son instinct, sur le plateau comme en dehors, et je suis très heureux que cela se soit passé ainsi. »

Bien sûr, au moment où Mescal a parlé à Scott pour le rôle, le réalisateur et le studio de cinéma étaient déjà bien conscients de ses capacités d’acteur, de son pouvoir au box-office et de sa popularité auprès des électeurs.

L’acteur est devenu célèbre en 2020 dans l’adaptation par la BBC du roman Normal People de Sally Rooney, qui est devenu l’un des premiers succès télévisés de la pandémie de confinement.

Il est ensuite apparu dans All of Us Strangers, Foe et The Lost Daughter, et a été nominé aux Oscars pour sa performance dans Aftersun en 2022.