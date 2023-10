Paul Merson SLAMS Mike Dean au milieu des retombées du VAR Tottenham vs Liverpool

Paul Merson s’est adressé à l’ancien arbitre de Premier League Mike Dean, au milieu d’une discussion animée sur la controverse VAR lors du match du week-end dernier entre Tottenham et Liverpool.

Les Reds ont vu ce qui aurait été le premier but exclu à tort pour hors-jeu alors qu’ils ont perdu 2-1 contre les Spurs, le manager Jurgen Klopp appelant plus tard à rejouer le match.

Et la discussion s’est poursuivie jusqu’au nouveau week-end de Premier League, avec Merson et Dean s’engageant dans une intense guerre des mots sur Sports aériens‘ Samedi de football.

Mike Dean a pris sa retraite de l’arbitrage sur le terrain à la fin de la campagne 2021/22, puis a passé la saison dernière en tant qu’officiel du VAR. (Crédit image : Getty Images)

Spéculant sur les réformes qui pourraient être apportées à l’arbitrage, Dean a déclaré : « La voie à suivre : faites-vous entrer d’anciens joueurs ? Pour moi, non, parce que je ne pense tout simplement pas… la moitié d’entre eux ne connaissent pas les lois de l’arbitrage. le jeu est un point comme vous pouvez le constater par ce que vous [Merson] a parlé de redémarrer les jeux pour le plaisir. «

Merson, agacé, a répondu : « ‘Pour le plaisir’ ? ‘Pour le plaisir’ ? Que voulez-vous dire par ‘pour le plaisir’ ? Vous jouez à Liverpool contre Tottenham, l’un des plus grands matchs et vous’ je dis ‘pour le plaisir’. »

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal et d’Angleterre a ensuite critiqué Dean pour ne pas avoir été lui-même un joueur. Il a continué:

« Il n’y a pas de loi. Personne ne va mourir, alors arrêtez le jeu. Vous avez tous peur. Vous vous dites tous : « Oh mon Dieu, je vais avoir des ennuis ». Arrêtez le jeu. Arrêtez le jeu. puis regardez les circonstances.

« Sérieusement, c’est typique que tu n’aies pas joué au jeu. Parce que tu connais les règles, c’est différent. »

