Paul Merson riposte aux fans de BBC Strictly après avoir affirmé qu’il « ne veut pas être là » après une semaine : « Pas de service communautaire »

La star de Strictly Come Dancing, Paul Merson, a apparemment riposté aux téléspectateurs du concours de danse de la BBC One en affirmant qu’il ne semblait pas vouloir être là lors du lancement et de la première semaine.

La semaine dernière, Merson – qui est en duo avec la danseuse professionnelle Karen Hauer – a interprété un American Smooth sur la chanson Vindaloo sur le thème du football lors de la soirée d’ouverture.

Cependant, pendant que les deux hommes parlaient à Claudia Winkleman, les fans ont noté qu’ils sentaient que la star du football ne semblait pas ravie de participer à l’émission et ont consulté leurs comptes X. Un fan a noté : « Est-ce que Paul veut vraiment être là ? Deux semaines de suite, il avait l’air de s’ennuyer et il ne voulait vraiment pas être là. » « Paul ne veut vraiment pas être là ! » un autre a noté avant qu’un troisième n’ajoute : « Je viens de dire la même chose à mon OH – est-ce qu’ils le font chanter pour qu’il soit ici ou quelque chose comme ça ! » Un quatrième a plaisanté : « Ils doivent payer beaucoup d’argent à Merson pour participer à cette émission ! Il a l’air misérable lors de chaque interview qu’il fait… au moins souriez et faites semblant. » (sic)

Les fans n’ont pas été impressionnés par le commentaire de Craig Revel Horwood sur l’alcoolisme de Merson BBC

Ce soir, le couple a interprété la salsa sur Fireball de Pitbull, John Ryan – et a laissé Merson répondre aux affirmations selon lesquelles il n’était pas en « service communautaire » et qu’il choisissait de rester dans la compétition. Parlant de leur performance, Winkleman a noté : « Votre femme est dans le public, que ressent-elle à propos de tout cela ? Est-ce qu’elle dit ‘Paul, que s’est-il passé ? Où es-tu allé ?’ Est-ce qu’elle est dedans ? » Merson a admis : « Elle était un peu comme Craig pour être honnête, je lui ai montré la vidéo hier et je l’ai massacrée et je me suis dit ‘Mon Dieu, pas toi aussi’. » « Est-ce que ça te plaît? » Winkleman a sondé avant que Merson ne confirme : « J’adore ça. Ce n’est pas du travail d’intérêt général, n’est-ce pas ? Je ne suis pas obligé de le faire, je veux le faire. Je veux le faire. »

Craig Revel Horwood a fait un commentaire sur l’alcoolisme de Paul Merson BBC

Pour leur Salsa, Craig Revel Horwood leur a marqué un deux, Motsi Mabuse un quatre, Shirley Ballas un quatre et Anton du Beke un cinq, ce qui leur donne un total général de 15 sur 40 possibles à ajouter à leur score de 17 de la semaine dernière. . Ailleurs, les fans ont été indignés par Horwood pour son commentaire sur l’alcool à Merson – malgré son ouverture d’esprit sur le fait d’être un alcoolique en convalescence et ses luttes. Au début de la routine, Merson cuisinait lors d’un barbecue avec un accessoire de boisson à la main, avant de se débarrasser du verre et de commencer la chorégraphie. Horwood a noté que les pieds de Merson étaient « collés au sol » tandis que Hauer « dansait » simplement autour de lui.