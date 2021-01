Paul Merson admet qu’il a été choqué par la décision de Mikel Arteta de jouer une équipe affaiblie lors de la défaite d’Arsenal en FA Cup à Southampton.

Le but contre son camp en première mi-temps de Gabriel signifiait que la défense des Gunners de leur trophée se terminait au quatrième tour.

Arteta a choisi de donner à certains de ses joueurs marginaux une chance d’impressionner à St Mary’s.

Emile Smith Rowe en forme a été laissé en dehors de l’équipe de la journée, tandis que Bukayo Saka et Alexandre Lacazette n’étaient que suffisants pour une place sur le banc.

Arsenal ne se bat pas pour les honneurs ce trimestre sauf la Ligue Europa.

Merson a donc dû se demander pourquoi Arteta n’avait pas accordé plus d’importance à une course réussie en FA Cup.

« Je ne sais pas ce qu’il fait, ils ne gagneront pas la ligue, ils ne figureront pas dans le top quatre de la Premier League à moins de participer à l’une des meilleures courses de l’histoire de la ligue. », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« C’est celui qui a fait Arteta la dernière fois, il est venu à Arsenal, il a eu une belle demi-finale et une belle finale [in the FA Cup].