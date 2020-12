Paul Merson a pris pour cible la signature d’été d’Arsenal avec Willian.

Le Brésilien s’est joint à un transfert gratuit en août après avoir rejeté la chance de rester à Chelsea de Frank Lampard.

Willian a passé sept ans à Stamford Bridge, mais l’attaquant a laissé son contrat se terminer et il a obtenu un déménagement à travers Londres.

Vers la fin de la saison dernière, Willian était injouable pour Chelsea, mais il n’a pas été en mesure de traduire cette forme jusqu’à présent pour Mikel Arteta.

Trois passes décisives pour ses débuts contre Fulham étaient un début prometteur, mais lors des 11 apparitions, Willian n’a rien contribué au but.

Malgré son arrivée payante, son âge et son salaire élevé pourraient revenir pour mordre Arteta et Edu.

La forme de Willian est quelque chose que la légende du club Paul Merson a repris et il a critiqué la star brésilienne.

«Je ne sais pas ce qui est arrivé à Willian», a-t-il dit Sky Sports .