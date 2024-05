Paul Merson : les fans de Tottenham applaudiront les buts de Man City contre eux mardi pour empêcher Arsenal de remporter le titre | Actualités footballistiques

Paul Merson pense que les supporters de Tottenham « acclameront » les buts de Manchester City contre eux mardi pour empêcher son féroce rival Arsenal de devenir champion de Premier League.

Arsenal est revenu en tête de la ligue avec une victoire 1-0 à Manchester United dimanche pour garantir que la course au titre de Premier League se poursuivra jusqu’à la dernière journée.

Mais Man City, actuellement à un point d’Arsenal, reprendra la première place s’il remporte son match en main contre les Spurs mardi, en direct. Sports aériens.

mardi 14 mai à 19h



Coup d’envoi à 20h00





Cela signifie qu’Arsenal doit maintenant espérer que ses rivaux du nord de Londres leur rendront service en obtenant un résultat à domicile contre Man City pour les mettre sur la bonne voie pour un premier titre de Premier League en deux décennies.

Les Spurs, cinquièmes, n’auront cependant peut-être rien à jouer contre City, avec la victoire d’Aston Villa, quatrième, sur Liverpool lundi, en direct. Sports aériensmettant fin à leurs espoirs de qualification en Ligue des champions.

Lundi 13 mai à 18h30





Par conséquent, Arsenal voudra que Liverpool évite la défaite à Villa Park pour maintenir les quatre ambitions des Spurs en vie avec Villa, qui affiche une différence de buts supérieure de huit à celle des Spurs, face à un voyage délicat le dernier jour à Crystal Palace, en forme, tandis que Tottenham ira à Sheffield United, déjà relégué.

Image:

La victoire d’Arsenal à Old Trafford les a renvoyés au sommet de la Premier League.





« Tous les fans d’Arsenal ont besoin qu’Aston Villa soit battue demain », a déclaré Merson. Sports aériens.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La frappe de Leandro Trossard fait couler Manchester United alors qu’Arsenal revient au sommet de la Premier League



« Si Liverpool peut obtenir un résultat, Tottenham devra rester affamé mardi et je sais que l’écart est de huit buts pour le moment, mais s’ils obtiennent un match nul et que Liverpool gagne par deux ou trois buts demain soir, alors tout d’un Soudain, Aston Villa joue à Palace. Personne ne veut jouer à Palace pour le moment et ils le font. [Tottenham] allez à Sheffield United et à Sheffield United… wow.

« Mais si Villa obtient un résultat [against Liverpool]il n’y a pas moyen [Tottenham get a result against Man City].

« Ils ne joueront pour rien. J’ai joué dans ces matchs, ils ne veulent pas qu’Arsenal remporte le championnat.

« Cela atteindra un stade où les fans de Tottenham applaudiront si Man City marque. Ils le feront !

« La seule chose qu’ils ne veulent pas, c’est qu’Arsenal remporte le championnat, c’est la seule chose, mais ils n’ont pas d’autre choix, si Aston Villa est battue demain, que de rester affamés. »

Merse : je me ferai tatouer si les Spurs battent Man City

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



À REGARDER GRATUITEMENT : les moments forts du choc de Premier League entre Tottenham et Burnley



L’ancien milieu de terrain d’Arsenal a également remis en question la décision de Tottenham de faire un tour d’appréciation avant son dernier match à domicile, les joueurs et leurs familles applaudissant les supporters sur le terrain après la victoire 2-1 à domicile contre Burnley samedi – l’avant-dernier match à domicile du club.

Il a déclaré : « Cela a résumé la situation lorsqu’ils ont fait un tour d’honneur hier, parce qu’ils le savent !

« Man Utd a eu Newcastle mercredi – ils ne l’ont pas fait [after the Arsenal loss]! »

Image:

Le patron de Tottenham, Ange Postecoglou, mène un tour d’appréciation après l’avant-dernier match à domicile de la saison après la victoire de samedi contre Burnley.





Manchester City n’a jamais remporté un match de Premier League dans le nouveau stade Tottenham Hotspur, ce qui fait espérer à Arsenal que les Spurs pourront les aider.

Mais l’équipe de Pep Guardiola a gagné à Tottenham au quatrième tour de la FA Cup en janvier et est sur une série de 21 matchs sans défaite en Premier League, ce qui a amené Merson à affirmer qu’il se ferait tatouer les Spurs si l’équipe d’Ange Postecoglou battait City.

Il a dit : « Je les ai regardés [Spurs] l’autre jour [against Burnley]. Je ne le vois pas.

« S’ils gagnent [against City]je vais me faire tatouer Tottenham ! »

« Ce sera ce petit coq sur le ballon [Spurs’ badge]. Je l’aurai, je vous le dis, je l’aurai ! »

Pendant ce temps, l’attaquant d’Arsenal Kai Havertz a plaisanté après la victoire à Old Trafford en disant qu’il serait un « grand » fan des Spurs mardi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kai Havertz dit qu’il sera le plus grand fan de Tottenham alors que leurs rivaux affronteront Manchester City mardi soir



Il a dit Sports aériens: « Nous allons être les plus grands fans de Tottenham. Nous le serons tous. Espérons que tout ira pour le mieux. »

Rooney : le patron et les joueurs des Spurs ne voudront pas perdre le match contre City

L’ancien attaquant de Manchester United, Wayne Rooney, a rappelé une situation similaire lors de la course au titre en Premier League 1995, lorsque le leader Blackburn s’est rendu à Liverpool le dernier jour, les Reds sachant que la victoire sur les Rovers pourrait donner le titre à son rival Man Utd.

Liverpool a en effet battu Blackburn 2-1 à Anfield grâce au coup franc de Jamie Redknapp à la 90e minute, mais Man Utd n’a pas réussi à s’imposer à West Ham avec son match nul 1-1, voyant l’équipe de Kenny Dalglish remporter le titre par un point.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jetez un œil à la victoire de Blackburn au titre de Premier League lors de la dernière journée à Liverpool en 1995.



Rooney a dit Sports aériens: « Je pense que nous l’avons déjà vu en 1995 lorsque Blackburn est allé à Anfield et que Liverpool a battu Blackburn.

« Je pense que les joueurs vont vous surprendre, et je ne vois pas les joueurs ou le manager vouloir qu’ils entrent là-bas et perdent le match.

« Ils devront réfléchir par eux-mêmes et essayer de gagner le match. Cela va être déjà assez difficile de battre Manchester City. »

