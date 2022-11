Paul Merson dit que Trent Alexander-Arnold et James Maddison devraient être les meilleurs joueurs de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde | Nouvelles du football

Paul Merson dit que Gareth Southgate n’a que l’embarras du choix alors qu’il finalise ses sélections pour la Coupe du monde, et que l’Angleterre devra avoir de la chance si elle veut avoir une chance de succès au Qatar.

Southgate, qui a sélectionné une équipe préliminaire de 55 joueurs fin octobre, doit réduire cela à un groupe final de 26 pour le tournoi, qui se déroule du 20 novembre au 18 décembre.

Le patron de l’Angleterre annoncera sa dernière équipe de 26 joueurs jeudi à 14 heures et ici, Merson discute des principaux points de discussion…

Mal de tête de sélection pour Gareth

Gareth a trop de choix pour l’Angleterre. Il s’arrachera les cheveux avant jeudi.

Maintenant, il va devoir laisser des joueurs de côté. Des joueurs qui ont eu leur chance et qui seront déçus de ne pas s’en sortir.

Ce n’était pas le cas auparavant en Angleterre. Probablement la dernière fois que cela s’est produit était Gazza [in 1998].

Trent parfait pour les jeux de groupe

Gary Neville, Graeme Souness et Jamie Redknapp se demandent si le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold devrait ou non être inclus dans l’équipe de la Coupe du monde d’Angleterre de Gareth Southgate



Il [Trent Alexander-Arnold] ira. Tu dois le prendre. C’est un footballeur talentueux. Ce n’est pas un grand défenseur mais le gamin peut passer le ballon. Les trois premiers matchs que nous jouerons seront contre des équipes qui sont assises derrière le ballon, nous avons donc besoin de quelqu’un qui va les briser.

Je serais choqué s’il n’était pas titulaire lors des premiers matchs où nous allons dominer le ballon. Je serais choqué si nous n’avions pas 70% de possession de balle lors de ces trois matchs.

Pour moi, il doit commencer dans ces matchs de groupe. Je ne vois pas cela se produire lorsque nous arrivons aux KO et que nous avons 47% du ballon, cependant.

Maddison pourrait voler sous le radar

Jamie Redknapp, Gary Neville et Graeme Souness se demandent si James Maddison devrait être inclus dans l’équipe de Coupe du monde de Gareth Southgate



Si tu ne le prends pas [James Maddison] tout part par la fenêtre. Vous n’êtes pas inquiet de choisir des joueurs en forme s’il n’y va pas. Vous ne comptez que sur des joueurs que vous connaissez, qui sont fiables. Eh bien, les temps changent. Vous devez passer à autre chose et choisir les joueurs en forme.

Il n’y a personne qui joue mieux que James Maddison en ce moment – en tant qu’attaquant anglais. Il pourrait être la perle. C’est un joueur que peu de gens connaissent. Les gens regardent la Premier League mais il ne sera pas sur le radar de nombreuses équipes.

Ils parleront de Sterling, de Rashford et de Kane – ils ne parleront pas de Maddison. Il pourrait être celui qui surprendrait les équipes. Il fait bouger les choses et il est dans une riche veine de forme – je fais de lui un shoo-in.

“Intelligent” Wilson deuxième derrière Kane

Le manager de Newcastle, Eddie Howe, a déclaré que Callum Wilson serait un personnage incroyable pour Gareth Southgate dans son équipe de Coupe du monde.



Je suis un grand fan. Callum Wilson a un mouvement international. En tant qu’avant-centre, il a un mouvement incroyable. C’est un top mover. Vous parlez d’Erling Haaland – Haaland a un mouvement incroyable mais il a aussi du rythme, donc ça se voit plus. Wilson n’a pas le même rythme mais il a un mouvement intelligent.

Il marquera des buts dans la surface de réparation. Il marque ses buts dans la surface. Il y va définitivement. Il est deuxième derrière Kane. Si vous voulez un but, vous devez mettre Wilson avant tout le monde.

Si vous perdez un match et que vous devez tenter votre chance, vous voulez que quelqu’un mette le ballon dans le filet à six mètres. Wilson est le premier derrière Harry Kane car c’est un buteur naturel.

Le groupe anglais plus dur qu’il n’y paraît

La forme de James Maddison l’a propulsé dans notre classement de la Coupe du monde, tandis que les blessures ont renforcé les espoirs de Trent Alexander-Arnold et des arrières gauches tels que Ryan Sessegnon.



Il va falloir être chanceux. On ne garde pas le ballon assez longtemps. Si vous regardez les Euros quand nous sommes arrivés en finale, je ne pense pas que nous ayons eu plus de possession que n’importe quelle équipe contre laquelle nous avons joué. Je ne suis pas sûr que nous l’ayons fait. Maintenant, ça va à Wembley. Mais quand on joue à 80-90 degrés au Qatar, il faut garder le ballon. Vous ne voulez pas courir toute la journée.

Pour moi, il faut avoir de la chance. Je n’exagère pas je pense que le groupe est dur. Je ne prends pas ce groupe pour acquis. L’Iran sera frais, ils iront bien avec la chaleur. Ensuite, c’est le Pays de Galles qui joue son plus gros match de tous les temps, ce sera difficile.

Les États-Unis seront l’une des équipes les plus disciplinées – ils seront en forme. C’est un groupe dangereux car nous devrons l’emmener dans ces équipes lorsque nous serons plus à l’aise pour jouer au football contre-attaquant.

Style défensif bien adapté au football à élimination directe

Avant la Coupe du monde, Sven-Goran Eriksson a déclaré que l’actuel entraîneur de l’Angleterre, Gareth Southgate, travaillait bien avec les joueurs vedettes du pays pour rendre l’équipe nationale “géniale”.



Gareth était un défenseur. Il a été défenseur toute sa vie. Un défenseur de haut niveau en plus. Vous regardez le match contre l’Italie en finale de l’Euro – nous les battons, nous menons 1-0. Allez-y. Quel est le pire qui puisse arriver ? Le pire c’est que ça fait 1-1. Si nous menons 2-0, nous sommes champions d’Europe.

Toute sa carrière, toutes ses séances d’entraînement ont été défensives. C’est comme ça. Je ne dirais pas qu’il sort en pensant « asseyons-nous tous derrière le ballon ». Mais c’est un entraîneur défensif.

Cela restera peut-être stable dans les dernières étapes, mais quand nous devrons le faire passer aux équipes, ce ne sera pas le cas.

L’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde sera annoncée jeudi à 14 heures; Suivez toutes les nouvelles et réactions en direct sur Sky Sports News et Sky Sports Digital avec Rob Dorsett répondant à vos questions sur l’équipe d’Angleterre confirmée jeudi après-midi.