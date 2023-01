Paul Merson dit que le succès d’Arsenal n’est pas un hasard tandis qu’Alan Smith pense que l’équipe est «plus âgée et plus sage» pour le défi du titre de Premier League | Nouvelles du football

Paul Merson dit que la position d’Arsenal en tête du classement de la Premier League n’est pas un “coup de chance”, tandis qu’Alan Smith pense que l’équipe est “plus âgée et plus sage” pour une charge de titre.

Après que les rivaux du titre Manchester City et Newcastle aient perdu des points plus tôt le soir du Nouvel An, les Gunners ont battu Brighton 4-2 au stade Amex pour les voir sept points d’avance en 2023.

Aucune équipe dans l’histoire de la Premier League n’a cédé une telle avance après 16 matchs et a remporté le titre.

Bien qu’il reste encore 22 matchs à disputer – et une série de matches dans la nouvelle année qui pourraient définir leurs perspectives de titre – Sports du ciel Le spécialiste Merson ne pense pas que le récent succès d’Arsenal soit une coïncidence.

“Arsenal joue très bien, ce n’est pas un hasard”, a déclaré Merson à Sky Sports.

“Ils sont allés à Old Trafford et ont été battus, et je ne pensais pas qu’ils le méritaient. Il y a des façons de perdre des matchs et ils ont rebondi.

“L’autre soir, ils sont allés 1-0 à West Ham et ils sont revenus et les ont écartés.

“Ils ont raison, sans aucun doute. Ce n’est pas un hasard, ils sont là où ils sont parce qu’ils sont une très bonne équipe de football.

“Il reste 26 matchs, ils doivent probablement le faire pour 22 autres. Ils se sont donné un petit écart où ils peuvent se permettre de perdre quelques matchs. Man City ne gagnera pas tous les matchs.

“Arsenal a raison là-dedans, je ne saurais trop en parler. Mais c’est la Premier League, ça change si vite.

“Ces trois matches: Newcastle, Tottenham, Man United. S’ils battent Newcastle, vous vous attendez à ce qu’ils obtiennent un résultat à Tottenham, s’ils obtiennent un résultat à Tottenham, je m’attendrais à ce qu’ils battent United.

“S’ils ne battent pas Newcastle, vous ne vous attendez pas à ce qu’ils battent Tottenham, ils ne battent pas Tottenham, alors vous ne vous attendez pas à ce qu’ils battent United. C’est un effet domino. Pour le moment, ils font tout droit.

“Ils sont dans une excellente position, il y a un long chemin à parcourir.

“Ils ont si bien commencé et c’est le nom du jeu. Ils ont eu un petit plongeon quand Arteta a changé d’équipe et a enlevé les arrières latéraux, mais qui va à Brighton et marque quatre buts ?

“Nous pouvons toujours dire qu’ils ont laissé entrer les deux buts, mais il faut en profiter. Ils jouent un excellent football et en ce moment, ils sont la meilleure équipe du pays. Ils sont l’équipe numéro un.

“Ils ont l’air bien, ils marquent des buts, les quatre attaquants ont marqué aujourd’hui. On ne peut pas en dire assez sur eux.”

Merson pense également que seuls Arsenal et Man City peuvent désormais remporter de manière réaliste le titre de Premier League – à moins qu’une autre équipe ne crée l’histoire.

Saka sur les chances de titre d’Arsenal : “C’est une grande opportunité” L’attaquant d’Arsenal Bukayo Saka à Sky Sports : “[It] Ça a l’air génial [being seven points clear]. Bien sûr, au début de la saison, si vous nous demandiez si nous le voulions, nous vous arracherions la main. Nous sommes vraiment heureux.” Sur le démarrage rapide de son côté: “Il y avait une grande emphase. Nous savons à quel point c’est difficile de venir ici et la météo aussi, ce n’était pas facile. Ce but nous a bien préparés et tôt. Je ne pouvais pas croire que c’était tombé pour moi. Je devais juste essayer de montrer quelques calme.” Et sur les chances d’Arsenal dans le reste de la saison : “C’est une excellente opportunité que nous avons – une excellente place dans laquelle nous nous sommes mis. Nous ne nous concentrons pas là-dessus maintenant. Nous nous concentrons sur le prochain match parce que nous savons à quel point Newcastle a bien joué.”

“Quand nous nous sommes arrêtés pour la Coupe du monde, vous pensiez que cela ne pouvait que nuire à Arsenal. Ils volaient et ils sont revenus et ont marqué sept buts en deux matchs”, a ajouté Merson.

“Ils ont une plate-forme, c’est entre leurs mains. Je sais qu’il y a un long chemin à parcourir mais il y a de grandes équipes dans cette ligue qui ne peuvent pas la gagner – Chelsea, Liverpool, Tottenham, probablement Man United.

“C’est hors d’Arsenal et de Man City à moins que les autres équipes ne se lancent dans la course la plus extraordinaire que vous ayez jamais vue dans l’histoire de la Premier League.”

La prochaine étape pour Arsenal est Newcastle, troisième, mercredi, en direct sur Sky Sports, et Merson s’attend à une autre victoire à domicile pour les Gunners.

“Je pense qu’ils vont battre Newcastle”, a-t-il déclaré. “Ils viennent de gagner deux matchs, ont marqué sept buts, la confiance est élevée. Ils ont remporté tous les matchs à domicile cette saison en championnat, c’est quelque chose.

“Ils sont bons à regarder, ce n’est pas un coup de chance. Il faut regarder Man City, ils ont perdu à domicile contre Brentford et fait match nul à domicile contre Everton qui est sur une mauvaise passe. Ce sont deux matchs qu’ils On s’attend à ce qu’il gagne. C’est cinq points perdus. Je ne vois personne arrêter Arsenal pour le moment.”

Smith: Squad est plus vieux et plus sage

Après la fin de la saison d’Arsenal vers la fin de la dernière campagne, Sky Sports’ Smith pense que les Gunners ont plus d’expérience pour gérer les pressions d’un défi pour le titre cette fois-ci.

Il a dit: “Je pense qu’ils le font [Arsenal fans believe Arsenal can win the title], cela ne fait aucun doute. Il ne faut pas grand-chose pour que les fans soient excités et optimistes. Lorsque vous avez sept points d’avance, vous pensez “peut-être que c’est notre année”.

“Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous pensait que cela allait être possible au début. C’est une situation tellement inhabituelle, mais tout le monde pense toujours vraiment que Manchester City va gagner.

Odegaard : Nous nous concentrons sur nous-mêmes Le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, s’est entretenu avec Sky Sports pour savoir si l’échec de Manchester City à battre Everton plus tôt dans la journée a affecté son équipe : “Pour être honnête, nous nous concentrons sur nous-mêmes. Nous ne nous soucions pas des autres équipes. Trois points, c’était tout aujourd’hui et nous l’avons fait. Peut-être que nous devons contrôler un peu mieux le jeu, nous les avons laissés entrer quelques fois, mais c’est une bonne équipe, bonne balle au pied.”

“Mais cela pourrait jouer à l’avantage d’Arsenal. Cette série de matches précédant le match de Man City le 15 février, s’ils peuvent toujours maintenir un écart et s’ils peuvent battre City, alors vous commencez vraiment à croire.

“Les roues se sont effondrées à la fin de la saison dernière – le match des Spurs et le match de Newcastle à l’extérieur où ils ne se sont pas présentés, ils ont manqué d’essence, leur équipe a été étirée à la limite.

“Leur équipe est meilleure cette saison en termes de force en profondeur et ils sont plus matures. Ils sont toujours la plus jeune équipe de la Premier League avec leur onze de départ moyen, mais il y a cette expérience. On peut espérer qu’ils ont appris de la saison dernière. Ils ont un an de plus et, espérons-le, un an de moins.”

Bien sûr, deux des recrues estivales d’Arsenal – Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko – ont remporté des titres de Premier League à Man City, et Smith pense que le duo a un impact.

Il a ajouté: “Il s’agit probablement en grande partie de choses qui se passent dans les coulisses, sur le terrain d’entraînement du lundi au vendredi, dans les vestiaires avant les matchs et après les matchs – cette expérience de gagner des choses, comment gérer certaines situations.

“Ce sont tous les deux de jeunes gars, Jesus et Zinchenko, mais ils ont tout vu sous Pep at City et cela a été beaucoup remarqué et je suis sûr que c’était une grande raison pour laquelle Arteta a acheté ces deux joueurs, à part leur capacité.

“Lorsque vous occupez ces postes, cela établit la norme à l’avenir, ils joueront donc un rôle important.”

Arteta: Nous étions impitoyables et cliniques

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a salué la victoire sur la côte sud avec quatre joueurs différents sur la feuille de match, remerciant son équipe d’avoir tenté sa chance.

“Grande victoire contre une très bonne équipe”, a-t-il déclaré Sports du ciel. “Nous avons eu de grands moments, nous avons été impitoyables, vraiment cliniques. Nous avons eu de grands moments et puis aussi il y a eu des moments où nous avons dû creuser et souffrir parce qu’ils vous ont mis en difficulté et sont une très bonne équipe.

“Si vous vous attendez à venir ici contre Brighton et à les jouer hors du parc, et ne concédez rien, c’est extrêmement difficile. C’était un gros test pour nous de gagner à nouveau, trois de suite. C’est une grande victoire et maintenant sur le prochain.

“Nous avons commencé très vite, après le premier, je pense que nous avons deux ou trois grandes occasions de mettre le jeu dans une position très confortable mais ce n’était jamais fini. Vous aviez le sentiment qu’ils allaient tout donner et commettre un beaucoup de joueurs vers l’avant et tester la dernière ligne. Ils l’ont fait et nous avons dû gérer des situations difficiles.”

Avec quelques gros matchs à venir dans les prochaines semaines, Arteta est resté calme et a déclaré que malgré la connaissance des résultats de 15 heures avant le coup d’envoi, Arsenal reste concentré sur lui-même.

Il a ajouté: “Nous devons nous concentrer à nouveau, revoir le match. Il y a beaucoup de choses que nous avons très bien faites et beaucoup de choses encore à améliorer et à prendre celles-ci pour le prochain match. Nous devons prendre la même énergie et le même élan .

“Vous regardez chaque résultat, évidemment vous savez ce qui s’est passé, mais nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire, c’est-à-dire jouer contre une équipe vraiment difficile et gagner.”

Arsenal ronronne – et peut vous frapper sous tous les angles

Lewis Jones de Sky Sports :

“L’un des indices pour savoir quand une équipe d’élite est devant vos yeux est de savoir comment elle peut blesser l’adversaire sous tous les angles. Il est rare qu’une équipe conquérante puisse compter sur une seule zone d’attaque. Arsenal peut vous frapper du gauche , de la droite au milieu. Brighton en a ressenti la force alors que les Gunners étiraient sept points d’avance.

“Gabriel Martinelli, Martin Odegaard, Bukayo Saka et Eddie Nketiah ont tous trouvé le filet alors que la capacité d’Arsenal à répartir les buts s’avère une force énorme dans leur poussée inattendue pour le titre de Premier League.

“Ils ont maintenant quatre joueurs qui ont marqué cinq buts ou plus en Premier League cette saison – Martinelli, Odegaard, Saka et Gabriel Jesus. Aucune autre équipe ne peut prétendre à cela.

“Et Nketiah rejoindra ce parti d’ici peu s’il continue son taux de frappe qui l’a vu marquer à ses deux départs depuis la blessure de Jésus. Il y a un argument à faire valoir que Jésus n’a peut-être pas marqué celui que Nketiah a obtenu au Amex Stadium, tel était l’instinct de braconnier montré par le jeune d’Arsenal – c’est sa spécialité. Arsenal se débrouille très bien sans le Brésilien car il n’y a pas de dépendance excessive envers un certain individu. Cela pourrait les mener jusqu’au bout.”