Paul Merson dit que le départ de Sadio Mane est à l’origine du terrible bilan défensif de Liverpool cette saison | Nouvelles du football

Paul Merson de Sky Sports dit que Liverpool manque autant le pressing de Sadio Mane que ses objectifs et révèle pourquoi il pense que faire face aux Reds ce week-end sera le véritable test décisif d’Arsenal.

Liverpool n’appuie pas correctement – et c’est parce que Mane est parti

Je le dis depuis le premier jour, à mon avis, vendre Sadio Mane était la pire affaire de tous les temps. Le mec marque de gros, gros buts. Passez-les en revue, premiers buts, égaliseurs, buts gagnants dans les dernières minutes, gros buts.

Il a mené du front avec sa fermeture, et pour moi, ce pour quoi ils l’ont vendu, je ne l’ai tout simplement pas compris. Darwin Nunez n’est pas dans la même ligue pour le moment. Pas du tout dans la même ligue.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez gratuitement les meilleurs moments du dernier revers de Liverpool, un match nul 3-3 avec Brighton samedi



Leurs problèmes à l’arrière commencent par l’avant. Ils ne ferment pas en tant qu’unité – vous pouvez continuer sur le talent de ces trois premiers, mais ils ont fermé par le front. Il n’a fallu qu’une passe de plus et ils marquaient.

Maintenant, ils ne le font pas – donc les équipes traversent cette presse, s’il y en a une, alors elles sont dans un milieu de terrain trois qui n’est pas le meilleur du pays, et ensuite vous courez à l’arrière quatre.

Combien de joueurs ont couru à Van Dijk cette saison, par rapport aux trois ou quatre dernières années ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jurgen Klopp ne pense pas que son équipe de Liverpool ait joué un match particulièrement bon, malgré son retour de 2-0 pour faire match nul 3-3 contre Brighton



Peu importe à quel point vous êtes un bon joueur quand vous avez des gens qui courent vers vous à gauche, à droite et au centre.

Je ne suis pas un spécialiste des statistiques, donc je vais juste au-dessus de ma tête – mais pour moi, Mane était un grand, grand joueur pour Liverpool. Pour le vendre pour environ 30 millions de livres sterling, ce qui dans le monde de la Premier League est une tasse de thé, n’auraient-ils pas mieux fait de le garder et de le laisser partir gratuitement ?

Il est revenu les mordre et pourrait leur coûter beaucoup plus de 30 millions de livres sterling d’ici la fin de la saison. Si Arsenal gagne dimanche, ils sont hors de l’équation pour que Liverpool les rattrape, et il n’y a que deux places pour les quatre premiers. S’ils le gagnent, ils font partie de ces équipes qui peuvent faire une petite course. Huit points à 14 points, c’est beaucoup de différence.

C’est ‘ne doit pas perdre’ pour eux. Liverpool n’attrape pas Man City, donc leur saison consiste déjà à se classer parmi les quatre premiers.

d’Arsenal réel le test arrive ce week-end

J’ai toujours pensé que le match de Liverpool ce week-end allait être plus difficile que le match de Tottenham pour Arsenal.

Cela devient encore plus difficile maintenant à cause de la façon dont Liverpool est en ce moment, la façon dont Arsenal joue, les fans se présentent avec beaucoup d’attentes ce week-end pour gagner ce match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez gratuitement les temps forts alors qu’Arsenal se dirigeait vers une victoire 3-1 contre Tottenham à 10 dans le derby du nord de Londres



Le premier but de la seconde mi-temps l’a fait pour les Spurs samedi, mais pour être juste envers Arsenal, ils étaient si dominants 10 contre 11. Il y a eu ces 10-15 minutes en première mi-temps où Tottenham avait choisi la bonne passe, ils auraient pu avoir des ennuis.

Parfois, avec Arsenal, ils doivent juste le calmer, le calmer pendant 10 minutes. Ils ont un peu pensé que parce que c’était 1-1, ils devaient ouvrir le jeu et marquer à nouveau, et ça ne marche pas toujours comme ça. Vous avez besoin d’un peu de gestion de jeu sur vous.

Fair-play pour Saliba, il a été éliminé à la mi-temps pour la France contre le Danemark l’autre jour, mais rebondir et jouer si bien vous montre la force du jeune garçon – on pourrait penser qu’il est vieux, mais ce n’est pas le cas.

Si Arsenal a 14 points d’avance dimanche, cela exclut Liverpool de l’équation pour Arsenal. L’objectif principal d’Arsenal est d’être dans le top quatre, nous avons vu ce que Man City peut faire, mais étant dans le top quatre et étant compétitif, ils ne peuvent pas perdre cette perspicacité ou se laisser emporter.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien Premier League Dermot Gallagher donne son avis sur la question de savoir si la faute d’Emerson Royal sur Gabriel Martinelli était un carton rouge dans le derby du nord de Londres



S’ils gagnent, ils termineront devant Liverpool. Si Liverpool était battu trois fois de plus toute la saison, Arsenal devrait perdre un tiers de ses matchs pour terminer derrière eux.

Si Arsenal termine quatrième, ce serait toujours incroyable après avoir été hors des quatre premiers pendant si longtemps. Mais Liverpool a été si compétitif avec les points qu’il a accumulés que c’est un match énorme dimanche.

Chelsea ne verra pas l’impact de Potter avant la saison prochaine

Il n’y avait rien entre les deux équipes à Palace. Je pense que cela vous dit tout pour le moment. Cela va prendre du temps. Il n’y avait pas de fluidité, c’était décousu, mais il va avoir besoin de temps pour travailler dans l’équipe.

Il n’y a pas de temps, cependant – avant que vous ne le sachiez, ils ont l’AC Milan et ils doivent gagner cela ou ils seront juste contre lui pour se qualifier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Résumés gratuits du premier match de Premier League de Graham Potter en tant que manager de Chelsea, une victoire de dernière minute à Crystal Palace



Ça va être dur pour lui de mettre son empreinte sur l’équipe jusqu’à la saison prochaine à cause de la façon dont la ligue est, et la Coupe du monde au milieu, c’est match après match et ce sont tous des matchs qu’ils doivent gagner, ce n’est pas comme Brighton.

L’autre semaine et tous les jeux qui ont été annulés, ils ont dit qu’il y avait un écart en avril – cela vous dit tout sur où nous en sommes.

La façon dont Potter faisait jouer Brighton, c’était un travail difficile, il ne s’agissait pas seulement de leur dire d’aller sur le terrain et de jouer. Ils jouaient comme des joueurs de premier plan.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur de Chelsea, Graham Potter, a admis que son équipe avait eu de la chance d’échapper à un carton rouge après que Thiago Silva eut manipulé le ballon pour priver Crystal Palace d’une opportunité à la pause lors de la victoire 2-1 des Blues à Selhurst Park.



Cela ne me choque pas que Koulibaly soit de nouveau sur le banc à Palace. Mais il aura toujours un problème par rapport à Brighton, il doit garder 11 joueurs de premier plan heureux quand ils ne jouent pas.

Ils ont des Coupes du monde à venir, ils veulent faire partie de ces équipes et ils sont venus à Chelsea pour jouer au football.

Je ne pensais pas qu’Aubameyang apportait trop à la table à part le but, mais c’était un très bon, très bon but, et c’est ce qu’il vous offre. Il sait où est le but, il pivote et le met dans le coin et c’est une bonne finition.