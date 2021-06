Paul Merson dit que l’Angleterre peut « épater les équipes » à l’Euro 2020 si elles jouent au rythme de la Premier League | Actualités footballistiques

L’Angleterre peut remporter l’Euro 2020 si elle peut amener son rythme de Premier League au tournoi, mais leurs matchs amicaux d’échauffement étaient une « perte de temps », a déclaré Paul Merson.

L’Angleterre, deuxième favorite, entame son tournoi contre la Croatie dimanche et entre dans le tournoi à la suite de deux victoires décevantes en amical à l’échauffement contre l’Autriche et la Roumanie.

L’homme magique, qui a représenté l’Angleterre à l’Euro 1992 et à la Coupe du monde 1998, a déclaré Sports aériens ce qu’ils doivent faire pour maintenir leur brillant bilan dans les tournois à domicile, et mettre derrière eux leurs souvenirs d’une sortie lamentable en Islande lors des derniers championnats d’Europe il y a cinq ans.

L’Angleterre peut la gagner – si nous la traitons comme la Premier League

Nous devons jouer à un tempo. Si nous jouons comme si c’était la Premier League, comme Man City et Chelsea l’ont fait contre le Real Madrid, l’Atletico Madrid, le PSG, ils ne peuvent pas vivre avec, les autres pays.

C’est pourquoi tout le monde dans le monde veut regarder la Premier League. C’est à cent à l’heure, il y a un coup à une extrémité, un virage à l’autre 30 secondes plus tard, il faut jouer comme ça. Ce que j’ai trouvé au cours des deux derniers matchs, c’est que nous commençons, puis jouons à la Fulham ! Nous faisons rouler le ballon vers la moitié centrale, il fait une, deux, trois touches, il le fait rouler jusqu’à la moitié centrale suivante, il le renvoie vers le gardien de but, et nous jouons à la manière de Fulham. Si nous faisons cela, nous n’avons aucune chance, aucune chance.

Nous devons fermer par l’avant, jouer avec le rythme et l’énergie, et nous marcherons. Plus de 90 minutes, sur autant de matchs d’un tournoi en un mois, nous épaterions les équipes. Le match contre l’Ecosse pourrait nous convenir, ce sera comme un match de Premier League. Ils ne vont pas s’embarrasser de rouler par l’arrière, mais la Croatie va nous laisser passer toute la nuit si nous le voulons.

Gareth a essayé de donner du rythme et de l’énergie à son équipe. Il ne fallut pas longtemps avant que Wayne Rooney ne soit sorti, non pas à cause de son talent, à cause de son âge. Il a ce rythme et cette énergie maintenant. S’il ne joue pas de cette façon, Wayne Rooney pourrait toujours être de la partie ! Personne n’a une meilleure vision que lui, nous l’avons vu l’autre jour avec (James) Ward-Prowse, il peut pulvériser le ballon partout, mais nous devons jouer à un rythme élevé.

Demi-finales ou buste pour Southgate ?

La pression n’est forte que parce que nous avons une bonne équipe. Ne laissez personne vous dire le contraire, cette équipe est censée livrer, elle est attendue. C’est comme ça qu’ils gèrent ça. Si vous partez du bon pied, c’est la confiance. J’ai vu les meilleurs joueurs du monde lutter avec confiance, puis ça devient difficile. Si nous commençons mal, alors c’est un roll-on.

Vous ne voulez pas jouer au football sous pression en perdant 1-0 contre la Croatie, et tout d’un coup, le match contre l’Écosse est une finale de coupe, sous une forte pression où ils n’ont rien à perdre et nous avons tout à perdre . C’est du football dangereux.

Gareth subit également une forte pression. À la Coupe du monde, personne ne s’attendait à grand-chose, et cette équipe compte tellement de bons joueurs, celui qu’il ne choisira pas, il se trompera. Si nous jouons contre la Croatie et que nous faisons match nul 0-0 et que Grealish ou Rashford ne jouent pas, les gens diront pourquoi ces deux-là n’ont-ils pas joué ? S’ils jouent et que nous faisons match nul 0-0, les gens vont dire pourquoi Sancho ou Sterling n’ont pas joué, ce sont des ailiers naturels. C’est dur.

Nous devons au moins atteindre la demi-finale pour moi. Nous sommes à domicile, chaque match est à Wembley si nous gagnons le groupe, c’est un tel avantage. Nous parlons de cette équipe, elle a de l’expérience, elle a des jeunes, il faut qu’il y ait un minimum de demi-finales. Chaque nation se porte bien quand elle accueille, vraiment. Vous vous souvenez de la Corée du Sud qui s’est qualifiée pour les demi-finales en 2002 ?

Les échauffements « une perte de temps »

À moins que vous ne jouiez l’équipe, que vous obteniez des modèles, même 45 minutes juste pour voir comment cela fonctionne, au moins à l’entraînement, vous pouvez alors leur montrer où ils se sont mal passés ou quoi que ce soit d’autre. Mais cette équipe dimanche, vous la jetez simplement. Il connaîtra son équipe, ne vous méprenez pas, mais ils n’ont pas joué ensemble depuis un moment. C’était juste comme une perte de temps.

Il faut regarder et penser qu’ils n’ont pas tous joué ensemble depuis longtemps ; vous jetez une équipe contre la Croatie, ils ont joué la leur virtuellement contre la Belgique lors de leur dernier match amical. Beaucoup de leurs gros canons ont joué, et pourquoi pas ? C’est mon seul problème, vous avez constitué cette équipe dimanche, est-ce que ça va être rouillé, est-ce que ça va couler ? C’est le problème. Il va faire très chaud et la Croatie gardera le ballon aussi bien que n’importe qui d’autre.

Cela semblait de loin, c’était comme si les joueurs qui jouaient pensaient « Je joue dans ce match, donc je ne vais pas jouer contre la Croatie ».

Ward-Prowse était le plus malchanceux. Il ne pouvait pas dépasser (Ben) White, parce que vous regardez et pensez à quel point (Harry) Maguire est proche, c’est un pari, et l’autre raison est que (Tyrone) Mings était si mauvais, vous deviez l’emmener ! Je ne suis pas horrible mais il n’a pas bien joué, il a tremblé dans les deux matchs. Vous regardez et pensez que je dois prendre un autre défenseur, juste au cas où.

Ward-Prowse n’a pas eu de chance, parmi tout le monde, il peut passer un ballon, le faire bouger, le déplacer rapidement, il joue exactement comme il le fait pour Southampton quand il joue pour l’Angleterre, ce que trop d’autres joueurs ne font pas.