Paul Merson dit que Graham Potter doit apprendre rapidement la meilleure équipe de Chelsea – “bien battu par Arsenal” | Nouvelles du football

Paul Merson de Sky Sports a déclaré que Graham Potter devait se familiariser avec sa meilleure équipe de Chelsea afin d’insuffler une certaine cohérence à la suite de la défaite dommageable du week-end dernier contre Arsenal, leader de la Premier League.

Potter peut-il faire virer Chelsea ?

Il a commencé régulièrement, est resté invaincu lors de certains matchs difficiles. Ils ont eu beaucoup de chance contre Manchester United – si United avait quelque chose à leur sujet, ils gagnent ce match. Ils ont été bien battus par Arsenal l’autre jour, et je veux dire bien battus. Je sais que le score n’était que de 1-0, mais cela ne lui rendait pas justice.

Il se trompe. C’est bien de s’asseoir à Brighton après avoir été battu et de dire “c’était une meilleure équipe que nous”. Vous ne pouvez pas faire ça à Chelsea. Les fans ne le permettront pas. Pour lui donner son dû, il le change rapidement mais il doit commencer à bien faire les choses. Vous ne pouvez pas continuer ‘oh 30 minutes se sont écoulées, et je me suis trompé donc je vais le changer’. Cela doit être fait au préalable.

Il doit arrêter de changer d’équipe – je ne pense pas qu’il sache quelle est sa meilleure équipe en ce moment. Lorsque vous avez un camion rempli de joueurs de haut niveau, il devient plus difficile de savoir quelle est votre meilleure équipe.

Le problème pour Potter est qu’il a une équipe si talentueuse, qu’il doit garder heureuse, mais il doit mettre son équipe en place rapidement. Ils ont été bien battus la semaine dernière. Vous ne pouvez pas faire ça à Chelsea parce que les fans ne l’auront pas.

Coupe du monde inutile pour les chances de titre d’Arsenal

Vous devez dire que cela ne les aidera pas parce qu’ils volent. Au moment où nous parlons aujourd’hui, ils sont des prétendants au titre après le résultat de Chelsea. Je les ai trouvés absolument géniaux. Quand ils ont mal joué à Leeds et Southampton, ils n’ont pas été battus. Voilà toute l’histoire.

Il faut dire que cela leur fera du mal. Cela n’aide certainement pas. Nous savons que s’ils ont continué à ce rythme, ils jouent si bien. C’est l’inconnu.

Je trouve que ce sont les joueurs qui ne partent pas qui vont avoir du mal. C’est une longue période sans football. D’accord, vous pouvez avoir quelques matchs amicaux, mais ce n’est pas la même intensité. Je n’ai aucune inquiétude pour les joueurs qui vont à la Coupe du monde et qui vont jouer. C’est la norme.

Je pense que cela n’aide pas Arsenal en général. Je ne vois pas comment la pause se termine, et ils reviennent exactement comme ils s’étaient arrêtés. Ça va être une question difficile.

Liverpool léthargique doit être réinitialisé

Ils ont regardé une équipe fatiguée. Contre Arsenal, ils se sont estompés en seconde période. Contre Tottenham, ils se sont estompés en seconde période. Ce n’est pas le Liverpool que je connais. Je pense que la pause de la Coupe du monde pourrait les aider – ça ne peut pas être pire pour eux.

Le résultat des Spurs était décent mais ils ne semblent pas corrects. C’est tout le contraire [to Arsenal].

Ils ne vont pas revenir pire que ce qu’ils sont maintenant. Cela les aidera donc.

Avec Arsenal ça va être très difficile de le reprendre de la même manière.

Brighton un “animal dangereux”

Leur talon d’Achille n’a toujours pas marqué assez de buts. Ils jouent du bon football d’un box à l’autre. Dépassez certaines équipes hors du terrain, mais ne marquez jamais de but. Tout d’un coup, ils en marquent trois ou quatre par match, ce qui leur évite des occasions.

Je regarde Brighton comme si vous voulez gagner la Premier League ou entrer dans le top quatre, vous devez battre des équipes comme Brighton. Parce qu’ils vous aideront tout au long du chemin en battant l’une des quatre autres grandes équipes.

J’aime Brighton et maintenant ils mettent le ballon au fond des filets, c’est un animal dangereux. Vous les avez battus, c’est un gros trois points. Ils vont battre certains des grands garçons. Ils ont battu Chelsea, ils vont à Liverpool et font match nul.

Il y a encore quelques incohérences, mais tu as battu Brighton tu sais qu’ils vont t’aider en battant un concurrent.

Clubs sans joueurs WC désavantagés

C’est là que ça fait mal aux équipes. Je pense que c’est un désavantage pour les joueurs qui n’y vont pas, vraiment. Des semaines à faire la pré-saison puis à jouer des matchs amicaux – mais vous jouez avec des joueurs clés absents de l’équipe parce qu’ils sont à la Coupe du monde.

Les gens pensent l’inverse, mais je préfère que mes joueurs soient à la Coupe du monde pour qu’ils jouent, c’est rythmé, ils participent à de grands matchs de football.

Vous allez jouer des matchs amicaux contre des équipes affaiblies qui ne sont pas au niveau de la Premier League. Je ne sais pas du tout comment cela aide.

Huit des joueurs d’Arsenal ont joué tous les matchs – c’est ce qu’Arteta a fait. Ils joueront samedi et mercredi ou dimanche et jeudi. C’est ce que font les meilleurs joueurs. J’aime ce qu’Arteta a fait.

Nous pouvons aller dans un centre commercial demain et demander à 100 personnes de nommer l’équipe d’Arsenal et elles pourront nommer l’équipe. Vous pourriez arrêter 100 fans inconditionnels de Chelsea et leur demander de nommer l’équipe pour ce week-end et je ne sais pas si quelqu’un comprendrait bien. C’est pourquoi Arsenal est là où il est.