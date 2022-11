Paul Merson dit: Harry Maguire a été jusqu’à présent le meilleur joueur anglais à la Coupe du monde 2022 au Qatar avant le match contre le Pays de Galles | Nouvelles du football

Dans son dernier Sports du ciel colonne, Paul Merson discute du match de mardi soir entre le Pays de Galles et l’Angleterre lors de la Coupe du monde, pourquoi Harry Maguire a été leur meilleur joueur au Qatar et pense que Kylian Mbappe est le meilleur joueur du monde.

L’Angleterre est assurée de se qualifier pour les 16 derniers tant qu’elle évite une défaite de quatre buts ou plus contre le Pays de Galles, qui doit battre l’équipe de Gareth Southgate pour espérer progresser dans le groupe B.

Maguire est susceptible de commencer pour l’Angleterre mardi soir après avoir impressionné lors de ses deux premiers matchs, alors qu’ils ont battu l’Iran 6-2 suivi d’un match nul et vierge contre les États-Unis.

L’Angleterre terminera en tête du groupe avec une victoire sur l’équipe de Rob Page et cela pourrait ouvrir la voie à un potentiel quart de finale contre la France, qui est en passe de se qualifier en tant que vainqueur du groupe.

Lisez la suite pour les réflexions du Magic Man sur le match Pays de Galles contre Angleterre, les performances de Maguire au Qatar et comment l’Angleterre pourrait arrêter Mbappe…

Le Pays de Galles ne gagnera pas par quatre buts

L'entraîneur anglais Gareth Southgate explique, en termes aussi simples que possible, la rivalité footballistique entre l'Angleterre et le Pays de Galles



Je m’attends à ce que l’Angleterre passe, mais elle ne perdra pas 4-0, donc quoi qu’il arrive, elle passe.

Mais ce sera bien de retrouver le chemin de la victoire avant d’entrer dans les huitièmes de finale.

Ces jeux, vous les avez tous vus auparavant – ce sera un jeu difficile. C’est probablement le plus gros match de l’histoire du Pays de Galles ce soir et l’Angleterre doit être partante.

Je suis absolument sûr que l’Angleterre s’en sortira. S’ils perdaient 4-0, je serais choqué. Ce sera le plus grand choc de l’histoire du football.

Si l’Angleterre perdait, ce ne serait pas un choc, mais si elle perdait 4-0, ce le serait.

Coupe du monde est ouverte | Personne n’est génial dedans

Paul Merson dit que la performance de l'Angleterre contre les États-Unis a été "médiocre", mais insiste sur le fait qu'aucune équipe ne "passe" à chaque match d'une Coupe du monde



Le match nul et vierge contre les États-Unis était médiocre l’autre soir, mais c’est ce qui se passe dans les tournois de football.

Vous avez des hauts et des bas, vous devez surfer sur votre chance, nous avons eu de la chance et avons fait match nul. Si nous gagnons ce match contre le Pays de Galles, nous avons gagné le groupe, qui était un groupe assez difficile si je suis honnête.

Je pense que l’Angleterre s’en sortira bien. Je pense que c’est un tournoi ouvert. Je ne pense pas que quelqu’un soit génial dedans. Je ne pense pas que quelqu’un le déchire.

Je pense que nous devons avoir de la chance, obtenir un bon match nul et ensuite nous devons partir de là. Mais je pense que la chose la plus importante est de traverser le groupe, ce qu’ils feront.

Maguire, le meilleur interprète de l’Angleterre jusqu’à présent

Harry Maguire a été élu joueur le plus performant d'Angleterre contre les États-Unis par les lecteurs de Sky Sports, tandis que le manager Gareth Southgate a réitéré sa confiance en le joueur.



Le joueur anglais le plus impressionnant du moment est Harry Maguire.

Je pensais qu’il était exceptionnel l’autre soir. Il faut beaucoup de bouteille ce qu’il fait. Se présenter et aller sur ce terrain avec toute la pression qui est sur lui et il ne laisse jamais tomber l’Angleterre – je ne peux pas parler assez de ce type.

Je pense que s’il n’a pas joué l’autre soir, nous serons battus par les États-Unis. Je lui tire mon chapeau, fair-play.

C’est une grosse pression de jouer pour l’Angleterre et ça a été encore plus une pression de jouer pour l’Angleterre pour Maguire lors des deux derniers matchs, et il n’a jamais laissé tomber personne.

Mbappé est le meilleur joueur du monde

Kylian Mbappe est le co-meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 avec trois buts





Mbappé est le meilleur joueur du monde. Il a tout : il peut battre des joueurs, il croise le ballon, marque des buts, il peut faire de la tête, il peut dribbler.

A 23 ans, c’est phénoménal.

L’Angleterre aura besoin du retour de Kyle Walker si elle devait affronter la France plus tard dans le tournoi, sinon je pense que nous aurons du mal.