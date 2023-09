Paul Merson déclare : Manchester United doit cesser de se cacher derrière la situation des Glazers | Actualités footballistiques

Paul Merson a déclaré que Manchester United devait cesser de se cacher derrière la situation des Glazers et a appelé les joueurs à se lever et à être pris en compte alors qu’ils se préparent à accueillir Brighton lors d’un affrontement crucial en Premier League à Old Trafford samedi.

Manchester United est 11e, six points derrière le leader de la Premier League et son voisin Manchester City après un début de saison mouvementé.

L’équipe d’Erik ten Hag, qui n’a pas encore pris le moindre point en championnat cette saison, a passé la trêve internationale à réfléchir à un retour de six points lors de ses quatre premiers matches, ce qui lui permet déjà de rattraper son retard sur les équipes qu’ils souhaitent rejoindre. défi en haut du tableau.

Dans sa dernière chronique pour skysports.comMerson discute des dernières nouvelles à Man Utd avant une série de matchs cruciaux en Premier League et en Ligue des Champions…

« Arrêtez de vous cacher derrière la situation des Glazers »

Il y a beaucoup de problèmes à United en ce moment.

Les résultats n’ont pas été excellents en ce début de saison. Ils ont subi des défaites dans le nord de Londres, mais les Wolves auraient pu obtenir quelque chose à Old Trafford et Nottingham Forest y a également été un peu malchanceux. Il y a le problème de Jadon Sancho et le bruit autour de Harry Maguire. La fenêtre de transfert n’a pas non plus été la meilleure, donc la pression monte sur Ten Hag.

Pour moi, il doit trouver des réponses sur le terrain. Il a besoin de gagner des matchs de football et il le saura. C’est Man Utd, ils doivent entrer dans le top quatre.

Pour le moment, on a l’impression que tout le monde se cache derrière la situation des Glazers.

Ils sont dans la ligne de mire pour tout, mais ils ne jouent pas le jeu. Bien sûr, ils pourraient investir dans le stade, mais un tout nouveau stade ultramoderne ne permettra pas aux joueurs de mieux jouer. Turf Moor n’est pas « sympa », mais Burnley s’en sort toujours bien.

Il faut cesser de se cacher derrière les Glazers à chaque fois qu’il y a une défaite. Il est temps pour les joueurs de se lever, d’être pris en compte et d’obtenir des résultats.

Résultats de Man Utd en Premier League jusqu’à présent cette saison… Man Utd 1-0 Loups

Tottenham 0-2 Man Utd

Man Utd 3-2 Nottingham Forest

Arsenal 3-1 Man Utd

« Man Utd fait face à un match énorme contre Brighton »

Manchester United a besoin d’un résultat contre Brighton. C’est un match énorme pour Ten Hag et son équipe.

Cela n’a pas été le début le plus facile pour United, mais ils étaient à un centimètre d’un bon départ avec le but hors-jeu d’Alejandro Garnacho à Arsenal.

Neuf points sur vos quatre premiers matches, y compris les déplacements à Arsenal et à Tottenham en forme, cela se lit plutôt bien. Nous serions devenus lyriques à propos de United maintenant si les choses s’étaient déroulées comme prévu aux Emirats.

Mais cela vous montre les fines marges impliquées. Le but tardif de Garnacho est exclu, Declan Rice et Gabriel Jesus frappent tard et la pression augmente sur United après deux victoires et deux défaites lors de leurs quatre premiers matchs.

« United ne peut pas se permettre une nouvelle défaite à ce stade »

Image:

Marcus Rashford déplore une occasion manquée contre les Spurs





Lorsque vos objectifs en début de saison incluent le titre de Premier League, vous ne pouvez pas vous permettre trois défaites lors de vos cinq premiers matches.

C’est pourquoi le match contre Brighton est si important pour United.

Une défaite à domicile contre Brighton, et en termes de titre, c’est une autre année écoulée. Vous vous battez simplement pour la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième place. Ils se battent juste pour entrer dans le top quatre et nous ne sommes qu’à la mi-septembre.

Toutes les équipes autour d’eux sont également devenues plus fortes, donc ça va être une énorme bataille pour entrer dans le top quatre.

« Ils ont la capacité de faire bouger les choses »

Image:

Bruno Fernandes célèbre le vainqueur de Man Utd contre Nottingham Forest





Brighton est une excellente équipe et ils ont l’expérience de gagner à Old Trafford.

Ils ont stupéfié United lors de la première journée de la saison dernière alors que le règne de Ten Hag à United prenait le pire départ possible.

Cependant, United a le courage d’allumer les choses et de se présenter lorsqu’ils sont dos au mur.

Ten Hag espère pouvoir obtenir une réponse de ses joueurs et obtenir un résultat qui lancera leur saison car ils ont des matches de championnat décents à venir.

« Hojlund, un point positif pour Man Utd »

Un point positif pour eux aux Emirats a été l’apparition de l’attaquant Rasmus Hojlund.

Cela ne faisait qu’une vingtaine de minutes qu’il était sur le terrain, mais il en a montré beaucoup.

Il était physique et a pris le dessus sur le défenseur d’Arsenal Gabriel à plusieurs reprises.

Image:

Rasmus Hojlund en action contre Arsenal





Cependant, il aura désormais une pression différente sur lui s’il débute le match. N’oubliez pas que nous avons beaucoup vu Mykhailo Mudryk lors de ses débuts à Chelsea à Liverpool. Il a été électrique pendant environ 20 minutes à la fin de ce match à Anfield, mais nous n’avons plus rien vu depuis de l’international ukrainien.

Voilà donc le défi pour Hojlund. Il pourrait affronter Lewis Dunk, qui est un solide joueur de Premier League. Il a également réalisé un très bon match en milieu de semaine pour l’Angleterre contre l’Écosse et il abordera donc ce match en pleine confiance.

Il sera intéressant de voir comment Hojlund relèvera ce défi, mais j’aime ce que j’ai vu jusqu’à présent de sa part.

« Les matchs à venir, United devrait les gagner »

Man Utd a besoin d’une bonne semaine. Ten Hag a besoin d’une bonne semaine, notamment en Premier League.

Un voyage au Bayern Munich de Harry Kane semble une perspective intimidante pour le moment, et cela rend le match de Brighton encore plus crucial.

Une défaite contre Brighton suivie d’une défaite au Bayern, puis la pression commence à monter sur Ten Hag.

Les calendriers de Man Utd avant la prochaine trêve internationale… Samedi 16 septembre : Brighton (H) – Premier League, coup d’envoi à 15h

Mercredi 20 septembre Bayern Munich (A) – Ligue des Champions, coup d’envoi à 20h

Samedi 23 septembre : Burnley (A) – Premier League, coup d’envoi à 20h

Mar 26 septembre : Crystal Palace (H) – Carabao Cup, coup d’envoi à 20h

Samedi 30 septembre : Crystal Palace (H) – Premier League, coup d’envoi à 15h

Mardi 3 octobre : Galatasaray (H) – Ligue des Champions, coup d’envoi à 20h

Samedi 7 octobre : Brentford (H) – Premier League, coup d’envoi à 15h

Il ne se fera aucune illusion. Il a connu des débuts décents à Old Trafford, remportant la Coupe Carabao, se classant parmi les quatre premiers, atteignant la finale de la FA Cup et réalisant un bon parcours en Europe, mais il sait qu’il doit continuer à gagner des matchs.

Ils ont des matchs à venir qui sont extrêmement gagnables en championnat, mais ils deviennent tous des matchs difficiles s’ils ne parviennent pas à remporter une victoire contre Brighton samedi. Ils suivent le match contre Brighton avec un voyage à Burnley, et soit vous allez à Turf Moor aussi haut qu’un cerf-volant, soit vous pouvez marcher sous un serpent avec un haut-de-forme sur vous êtes si bas.

Le match contre le Bayern sera difficile. Je ne les vois pas se réjouir à Munich, mais les matchs contre Brighton et Burnley sont des matchs que Man Utd devrait gagner.

