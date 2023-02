Paul Merson a remis en question la décision de Leeds United de limoger Jesse Marsch avec deux matchs contre Man Utd à venir | Nouvelles du football

Paul Merson a remis en question la décision de Leeds de limoger le patron Jesse Marsch avec deux matchs en quatre jours contre Manchester United, à partir d’Old Trafford mercredi.

Marsch a été limogé de son poste d’entraîneur-chef de Leeds après un an à ce poste lundi.

Il a été licencié avec le club uniquement au-dessus de la zone de relégation sur la différence de buts avant deux rencontres de Premier League avec Man Utd cette semaine, dont la première est à Old Trafford mercredi avant le match retour à Elland Road le Super dimanche, en direct sur Sky Sports (coup d’envoi 14h).

Leeds envisage l’entraîneur-chef de Rayo Vallecano Andoni Iraola, le patron de West Brom Carlos Corberan et Ange Postecoglou du Celtic, ainsi que d’autres candidats, pour remplacer Jesse Marsch en tant qu’entraîneur-chef, avec des entretiens pour le poste déjà en cours.

Pendant ce temps, Leeds a annoncé que Michael Skubala, Paco Gallardo et Chris Armas entraîneront l’équipe jusqu’à ce qu’un remplaçant pour Marsch soit trouvé, y compris pour le premier affrontement à Old Trafford, mais Merson, s’exprimant dans sa chronique exclusive skysports.com, ne peut pas comprendre la décision. faite par les chefs d’Elland Road.

Poursuivez votre lecture pour connaître l’intégralité des réflexions de Merson sur le départ de Marsch de Leeds et sur ce qu’il pense être la prochaine étape pour le club…

Merson sur Leeds: “Ils ont annulé leurs plus gros matchs de la saison”

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, ne pense pas que le limogeage des managers donne de meilleurs résultats aux clubs de football



Je n’arrive pas à croire ce qui s’est passé à Leeds. Je ne peux pas croire ce qu’ils ont fait.

Ils ont des matchs consécutifs contre Manchester United en l’espace de quatre jours et ils ont limogé le manager.

Soyons honnêtes, cette équipe n’a pas de chance. Les gens regardent sûrement et pensent que les joueurs de Leeds couraient partout et mettaient l’effort pour le manager. Ils ne pouvaient tout simplement pas mettre le ballon au fond des filets.

C’est le plus gros match de la saison de Leeds, mais on dirait que le club l’a annulé. C’est comme s’ils avaient dit, éliminons ces deux jeux et nous commencerons notre poussée à partir de là.

Mais tout le monde sait que tout peut arriver dans le football.

Leeds sans chance | “Les choses peuvent changer rapidement”

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre Nottingham Forest et Leeds



On dirait que Leeds fait partie de ces équipes qui, si elles cliquent, seront difficiles à affronter. Je ne les vois toujours pas descendre.

Je pensais vraiment que Leeds allait bien cette saison, mais ils avaient juste besoin d’un peu de chance pour suivre leur chemin. Chaque équipe a besoin de chance. Arsenal a besoin d’un peu de chance pour être là où il est.

Les choses peuvent changer très rapidement.

À mon avis, je pense vraiment que les joueurs vous font virer. Il y a des moments où vous regardez un groupe de joueurs pendant un jeu et vous pouvez dire qu’ils n’en ont pas envie.

Mais les joueurs de Leeds semblaient courir pour le manager. Ils ne pouvaient pas vraiment donner plus, mais je ne peux tout simplement pas croire la décision que Leeds a prise.

“Leeds n’est pas à un million de kilomètres”

Man Utd est le plus grand rival de Leeds. Ils les jouent deux fois maintenant et ils n’ont pas de manager.

Leeds a également fait venir de nouveaux joueurs, qui ont signé pour Marsch. Il connaissait ces joueurs et ils ont rejoint le club parce qu’il était le manager. Tout d’un coup, il est parti.

J’aimerais penser que les joueurs pensaient qu’ils auraient plus de chances de tirer quelque chose de ces matchs avec Man Utd avec Marsch comme entraîneur.

Ils n’étaient pas à un million de kilomètres.

Je les ai vus récemment contre Brentford et j’ai pensé qu’ils avaient très bien joué en deuxième mi-temps, mais ils n’ont pas pu marquer de but. Contre Nottingham Forest dimanche, ils avaient 70% du ballon et 10 tirs. Forest a réussi deux tirs au but pendant tout le match et Leeds a perdu le match 1-0.

Je suis tellement désolé pour Marsch. Je sais qu’ils sont en bas et que les résultats ne se sont pas déroulés comme le club ou le manager l’avaient souhaité, mais si nous sommes honnêtes, ils allaient toujours être dans cette zone de toute façon et potentiellement au mieux au milieu de la table.

Mais un peu de chance ici et là et cela aurait pu être une saison complètement différente pour Leeds.

« Où est le remplaçant de Marsch ? »

L’ancien gardien de but de Leeds United, Paul Robinson, pense que limoger Marsch était la bonne décision car il a eu suffisamment de temps au club.



Cela n’a pas de sens qu’après avoir limogé le manager, ils n’aient pas déjà un remplaçant en ligne.

Ils ont deux gros matchs en quatre jours contre United. C’est différent si un club limoge un entraîneur et qu’il n’a pas de match pendant deux semaines.

Vous devez penser aux fans parce que vous ne voulez pas aller à Old Trafford et vous faire battre 4-0 ou 5-0.

C’est comme s’ils admettaient qu’ils n’avaient aucune chance dans ces deux matchs et qu’ils voulaient juste qu’ils s’écartent. Je suis sidéré.

Paul Merson n’a pas pu cacher son enthousiasme alors que Crysencio Summerville a marqué un vainqueur tardif pour Leeds contre Bournemouth



Qui sait? Ils ont peut-être obtenu quelques résultats avec Marsch.

Je pensais qu’ils pourraient avec un changement de chance.

Ils ne sont pas battus ou embarrassés. Ils ont participé à la plupart des matchs cette saison, mais ils ne peuvent pas marquer de but pour le moment.

Il ne pouvait pas s’en empêcher. Son meilleur attaquant a été blessé pendant la majeure partie de la saison.

La ferraille pour la survie | “C’est encore serré au fond”

Danny Mills dit que la réponse émotionnelle de Marsch à la récente forme de Leeds a montré un déni de la bataille de relégation du club



Les choses peuvent changer rapidement. Ils pourraient très facilement perdre deux fois contre Man Utd, et ils affronteront Everton et Southampton avant un match de FA Cup contre Sunderland ou Fulham et un match de championnat contre Chelsea.

En annulant ces deux matchs, ils font potentiellement du match contre Everton une finale de coupe.

Ce n’est pas si facile. Vous ne pouvez pas simplement annuler des matchs de football lorsque vous êtes au plus bas.

Marsch a été «frustré et déçu» après la défaite 1-0 de Leeds contre Nottingham Forest et dit qu’ils continuent à bien jouer mais qu’ils trouvent des moyens de perdre



Je ne sais pas s’ils ont commencé à écouter certains fans, s’ils sont un peu frustrés.

Mais encore, je ne pense pas que vous vouliez changer les choses comme ça à ce stade.

C’est toujours extrêmement serré en bas. Une victoire peut changer énormément de choses.

‘Difficile de changer de style’ | Est-ce que Bielsa est une option?

Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol, explique pourquoi Marsch a été limogé en tant que patron de Leeds et les remplaçants potentiels de l’Américain



Leeds n’a pas les joueurs pour faire ce qu’Everton a fait sous Sean Dyche contre Arsenal. Ils ont un style complètement différent.

Je pense que la seule façon dont ils pourraient potentiellement se sortir des ennuis est de ramener Marcelo Bielsa.

Leeds a l’habitude de jouer d’une certaine manière. Ils jouent à 100 milles à l’heure. C’est du football à haute pression et ils sont pleins d’énergie. Ils pourraient faire pire que de ramener Bielsa. Les fans seraient d’accord avec ça.

C’est tellement difficile de changer de style au milieu d’une saison.

C’est pourquoi Bielsa n’est pas allé à Everton. Il regarda les joueurs et pensa qu’ils ne pouvaient pas jouer comme il le voulait. Cependant, Dyche a regardé l’équipe d’Everton et c’était complètement différent. Ces joueurs sont un rêve pour Dyche.

Maintenant, cette équipe de Leeds peut toujours jouer comme Bielsa veut jouer. Les joueurs n’ont pas le temps de changer et de s’habituer à un tout nouveau style de jeu.

Pour cette raison, Bielsa doit être une option.

Qui est le prochain pour Leeds? Le journaliste principal de Sky Sports News, Tim Thornton : Le processus de recherche d’un remplaçant pour Marsch est en cours avec des entretiens qui commencent déjà et Leeds espère prendre un rendez-vous rapidement. De nombreux noms circulent. Marcelo Bielsa était l’un des premiers noms mentionnés lundi, mais un déménagement pour l’ancien patron de Leeds est hautement improbable, mais le patron de West Brom, Carlos Corberan, qui a travaillé sous Bielsa, est candidat, tandis qu’Ange Postecoglou au Celtic a également été lié. L’entraîneur-chef de Rayo Vallecano, Andoni Iraola, est quelqu’un que Leeds connaît, mais il y a beaucoup de noms qui entrent dans cette catégorie. Un autre nom qui a surgi du jour au lendemain était la légende espagnole Raul. Il est le manager de l’équipe réserve du Real Madrid et c’est en fait quelqu’un que Leeds a regardé l’année dernière avant de nommer Marsch. Cependant, on a le sentiment qu’il ne quittera pas le Real Madrid et bien que Leeds le connaisse, je ne m’attendrais pas à ce que cela se développe. Il convient également de noter que Leeds a un historique de nominations sur le terrain gauche, donc au fur et à mesure qu’ils travaillent sur leur liste de cibles, il y a de fortes chances qu’un candidat émerge qui pourrait surprendre tout le monde. Une autre considération sera de savoir s’ils ont besoin de faire venir quelqu’un avec une expérience en Premier League compte tenu de leur situation actuelle, mais Leeds travaille sur une liste de candidats potentiels.

Les prochains matchs de Leeds en Premier League

dimanche 12 février 13h00



Coup d’envoi 14h00





8 février : Manchester United (A) – coup d’envoi 20h

12 février : Manchester United (H) – coup d’envoi 14h, en direct Sports du ciel

18 février : Everton (A) – coup d’envoi 15h

25 février : Southampton (H) – coup d’envoi 15h

4 mars: Chelsea (A) – coup d’envoi 15h

11 mars: Brighton (H) – coup d’envoi 15h

Le 18 mars: loups (A) – coup d’envoi 15h