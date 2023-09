Paul McGinley : la Solheim Cup et la Ryder Cup vont produire des finitions passionnantes entre l’Europe et les États-Unis | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez la Solheim Cup et la Ryder Cup exclusivement en direct sur Sky Sports. La couverture en direct de la Solheim Cup aura lieu du 22 au 24 septembre et la Ryder Cup sera diffusée en direct du 29 septembre au 1er octobre.

L’ancien capitaine vainqueur de la Ryder Cup, Paul McGinley, envisage deux grandes semaines de golf en équipe et explique pourquoi il est difficile de prédire un vainqueur pour la Solheim Cup et la Ryder Cup…

J’ai hâte de participer à la Solheim Cup et d’être dans le sud de l’Europe pendant deux semaines consécutives. L’Europe a connu beaucoup de succès ces dernières années et, au classement mondial, elle semble encore plus forte qu’elle ne l’était il y a deux ans.

Ce sont deux équipes très jeunes – deux des plus jeunes de l’histoire, d’un côté comme de l’autre, mais ce qui est vraiment important dans n’importe quelle équipe, c’est l’ambiance et l’énergie. Vous pouvez le lire à travers le langage corporel des joueurs et je l’ai certainement repris pour l’Europe lors de leur victoire dans l’Ohio en 2021.

Il ne fait aucun doute que l’Europe avait un excellent langage corporel et ressemblait à une équipe pleine d’énergie, ce qui a vraiment impressionné. Ils ressemblaient également à une équipe qui n’avait qu’une seule chose en tête : gagner à l’extérieur, ce qu’ils ont dûment tenu.

Être favori vous met un objectif dans le dos, avec ce que beaucoup appelleraient une équipe plus forte. Cela peut être difficile, mais le gros avantage qu’ils auront sera le public local. C’est toujours très influent, c’est une excellente situation d’être favori.

De toute façon, vous ne pouvez pas surcharger les œufs, car les équipes sont très égales. L’essentiel est d’amener l’équipe vers la performance. S’ils performent bien, ils gagneront – avec l’avantage de jouer à domicile.

S’en tenir à une formule gagnante

Je pense qu’en tant qu’équipe, vous utilisez comme base ce qui a fonctionné dans le passé. Vous avez de jeunes joueurs qui arrivent et il est important de ne pas rompre des partenariats éprouvés pour intégrer des jeunes. Vous devez le faire de manière constructive.

Il est facile de se perdre en travaillant trop dur sur les rookies. En fin de compte, ce sont vos meilleurs joueurs qui remporteront ces événements pour vous, qu’il s’agisse de la Solheim Cup ou de la Ryder Cup. Les joueurs qui jouent quatre ou cinq matches, c’est la clé. Il est important qu’ils forment des partenariats très solides et qu’ils soient correctement engagés dans la tâche qui les attend.

Il ne s’agit pas de traiter tout le monde exactement de la même manière. En théorie, c’est ce que vous voulez faire, mais en réalité, vous penchez vers les meilleurs joueurs qui supportent la charge de travail pour gagner le plus de points.

C’est ce que Suzann Pettersen attendra de ses joueurs. Il faut entrer mentalement dans leur tête pour en tirer une performance. En fin de compte, c’est ce qui déterminera si l’Europe gagnera ou non.

Je pense que la Solheim et la Ryder Cup vont se jouer jusqu’au bout, les quatre équipes ayant beaucoup de joueurs en forme. Pour le golf, ce serait formidable d’avoir deux épreuves par équipes consécutives qui se termineraient en beauté et créeraient un grand enthousiasme.

Les tournois majeurs de cette année n’ont pas été particulièrement excitants, et bon nombre d’entre eux semblent avoir un vainqueur clair avec quatre ou cinq trous à jouer. Avec la Solheim Cup, c’est un ou deux points lors des deux dernières éditions et il n’y a aucune raison de dire que ce ne sera pas encore serré.

Davies : La force en profondeur est essentielle pour l’Europe

Dame Laura Davies occupe le poste de vice-capitaine de la compétition de cette année, après avoir disputé un nombre record de 12 Solheim Cups, l’Anglaise étant impressionnée par la force que l’Europe a à offrir au sein de son effectif.

« Nous avons toujours eu de très bonnes équipes européennes parmi les sept ou huit premières – principalement parce qu’autrefois, tout le monde ne jouait pas sur le circuit de la LPGA », a expliqué Davies. « Cette année, nous avons 12 joueurs du LPGA Tour dans l’équipe européenne. Ils sont tous très confiants et d’excellents attaquants de balle.

« Je dirais que nous n’avons pas une superstar, mais 12 superstars. Du numéro un au numéro 12, il n’y a pas grand-chose dedans. Si vous regardez dans le cahier de Suzann, il y a environ 100 000 permutations différentes et elle se rend folle avec ça parce qu’elle a un luxe de richesses.

« Je ne pense pas que les filles se considèrent comme favorites. Nous avons gagné les deux derniers matchs, mais nous savons que nous aurions pu perdre les deux derniers. Je dirais que c’est 50-50. Cela pourrait se jouer sur le dernier match ou les deux derniers. Je pense que ce sera probablement le cas. C’est un terrain de jeu aussi égal que vous n’avez jamais vu.

« Les Américaines ont les deux dernières grandes championnes – Lilia Vu et Allisen Corpuz – et même si Lexi Thompson ne joue pas de son mieux, c’est le match play et elle va savourer ça. Elles ont aussi Nelly Korda. Mais nous avons Madelene Sagstrom, Charley Hull et tous ces joueurs. Je pense juste que ça va être un festin.

