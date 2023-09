Paul McGinley : à quoi s’attendre de l’équipe Europe et du débutant Ludvig Aberg à la Ryder Cup à Rome | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’équipe de 12 joueurs de la Ryder Cup dirigée par le capitaine de l’équipe européenne Luke Donald est au complet : rencontrez les golfeurs qui cherchent à reconquérir le trophée.

L’ancien capitaine vainqueur de la Ryder Cup, Paul McGinley, examine de plus près les six choix de Luke Donald et examine comment se présente l’équipe européenne avant la compétition de cette année à Rome.

Je pense que Luke Donald était dans une situation en fin de compte où il n’aurait pas pu prendre une mauvaise décision avec qui il avait nommé comme choix de capitaine.

S’il avait choisi Adrian Meronk, il n’y aurait pas beaucoup de critiques à ce sujet, car on pourrait facilement dire qu’il méritait une place. Je suis désolé pour lui à bien des égards, car ce gars aurait fait partie des deux ou trois dernières équipes en fonction de sa forme, il est donc incroyablement malchanceux.

Victor Perez est quelqu’un qui serait facilement dans la course, tandis que l’Allemand Yannik Paul a raté de peu les qualifications mais a connu une bonne année. Nous avons beaucoup de jeunes talents qui arrivent sur le DP World Tour et c’est du bon travail, avec la relève de la garde en cours.

Nous avons quatre rookies dans l’équipe, ce qui est beaucoup. La manière dont ils s’intégreront dans l’équipe avec des joueurs expérimentés sera importante. Il y a un gros travail à accomplir, mais nous sommes bien mieux équipés maintenant que nous ne l’aurions été à la même époque l’année dernière.

Luke Donald a révélé les six choix de son capitaine lors d’une émission en direct aux Sky Studios lundi.

Aberg est passé si vite et si vite qu’il a presque forcé la main de Donald là où il devait le prendre. Comme Luke lui-même l’a dit, beaucoup de gars sont en forme. C’est une équipe européenne forte, mais rappelez-vous que nous venons de subir une défaite record il y a deux ans, donc c’est une pente raide que nous gravissons.

Je pense qu’il est trop tôt pour mettre trop de pression sur Aberg, car c’est une chose de pouvoir frapper une balle de golf et une autre de pouvoir jouer sous pression. Il l’a prouvé au cours du week-end et c’est à lui que revient tout le mérite.

Nous apprenons encore de lui et n’oublions pas qu’il est probablement le 12ème homme de l’équipe ici, alors ne vous attendez pas à ce qu’il joue cinq matches. Il jouera probablement deux, voire trois matches. Il sera un rouage important dans la roue, mais il ne sera pas le rouage le plus important pour Donald.

Il y a quelques années, Thomas Pieters est parti jouer en Amérique en tant que rookie et a joué aussi bien que lui, donc on ne sait jamais comment il va s’enflammer. C’est tout ce qui a été vu et révélé jusqu’à présent.

Une nouvelle ère pour le golf européen ?

Il est reconnu depuis quelques années maintenant qu’il y aura un changement de garde, alors qu’une époque forte d’acteurs qui ont défendu l’Europe approchent lentement de la quarantaine et quittent lentement la scène.

Nous réalisons qu’après la défaite record d’il y a deux ans, il y aurait un changement de garde et c’est tellement formidable de voir autant de gars intensifier leur action. Beaucoup de ces joueurs n’ont pas simplement franchi la ligne d’arrivée, mais ils ont très bien joué pour se mettre en position de se qualifier.

C’est une équipe de 12 joueurs et on se donne de belles chances mais ne surestimons pas car ils affrontent une équipe américaine forte. Nous venons de perdre un record et nous recomposons les morceaux, mais avec de nouveaux noms.

Edoardo Molinari est l’un des vice-capitaines, il est très fort avec ses statistiques et a fait un travail incroyable en coulisses en matière de statistiques. Les statistiques et les analyses détermineront de nombreux couples, mais il est important que Luke trouve cet équilibre entre l’utilisation de cela avec son propre instinct.

Je les ai aidés lors de la Hero Cup en janvier et j’ai été extrêmement impressionné par ce qu’il fait et par la façon dont ils suivent les joueurs. Ils suivent les tendances et ce qu’il essaie de faire, c’est comme assembler un puzzle.

Ils sélectionnent des joueurs adaptés à cet « examen » particulier que nous allons affronter en Italie dans un mois. Parfois, vous perdez le cœur et l’âme du capitaine parce que vous utilisez trop de données. Il est donc important de bien mélanger les choses.

Nous sommes contre, les bookmakers ne font pas de nous des favoris. Nous venons de subir une énorme perte, la plus grosse perte qu’une équipe ait jamais connue. Donc, si nous nous rapprochons d’un ou deux points de l’équipe américaine en fin de compte et que nous tombons en dessous de la ligne, c’est dans une large mesure un succès.

Je ne vais en aucun cas minimiser la qualité de cette équipe. Nous y sommes confrontés, cela ne fait aucun doute, mais je ne vais pas exclure que nous pourrions remonter la pente parce que nous l’avons fait à maintes reprises auparavant. C’est dans notre ADN.

