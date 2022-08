Paul McCartney rend hommage au frère de sa défunte épouse Linda: “Il était difficile à battre”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Paul McCartney s’est rendu sur Instagram jeudi pour partager que son beau-frère et ami proche, John Eastman, était décédé à l’âge de 83 ans.

McCartney, 80 ans, et Eastman étaient dans la vie l’un de l’autre depuis 50 ans, non seulement en tant que beaux-parents, mais en tant que collègues et amis. Eastman était l’avocat de McCartney lors de la rupture des Beatles.

Eastman était le frère de la défunte épouse de McCartney, Linda Eastman McCartney, et les deux sont restés proches après le décès de Linda.

“Se connaissant depuis plus de 50 ans, c’est une période extrêmement triste pour moi et nos familles”, a déclaré McCartney dans son hommage sur Instagram. “John était un homme formidable. L’une des personnes les plus gentilles et les plus intelligentes que j’ai eu la chance de connaître dans ma vie.”

McCartney a reconnu l’aide d’Eastman il y a toutes ces années, lorsque le groupe s’est séparé, à un moment où l’avocat lui-même a déclaré qu’il mettait “toute sa réputation – qui était nulle – en jeu”.

McCartney a décrit à quel point leur amitié était féroce, affirmant qu ‘”il était difficile à battre” en tant qu’ami.

L’ancien Beatle a loué le sens de l’humour de son ami de longue date et son engagement “suprême” envers sa famille et s’est souvenu de tous les moments amusants qu’ils ont passés ensemble tout au long de leurs 50 ans d’amitié.

“Il y a tellement plus à dire sur ses incroyables qualités, mais les mots peuvent difficilement décrire sa passion pour la vie et notre affection pour cet homme incroyable”, a déclaré McCartney. “Il nous manquera beaucoup mais restera toujours cher dans le cœur de ceux d’entre nous qui l’ont connu et aimé.”

Eastman laisse dans le deuil son épouse Jodie Eastman.