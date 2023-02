Paul McCartney et sa femme Nancy Shevell à la soirée GRAMY du Dr Dre : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews.com

Paul Mccartney est resté proche de sa femme Nancy Shevel à Dr. Dre‘s Interscope Records avant les GRAMMY Awards. L’icône des Beatles, 80 ans, et Nancy, 63 ans, se sont enlacées alors qu’elles posaient pour des photos lors de la fête du samedi 4 février, qui a également marqué le 30e anniversaire de l’album de Dre. La Chronique. Paul portait un jean noir par-dessus un chemisier à motifs gris, une fermeture éclair bleu marine et un blazer. Pendant ce temps, Nancy a fait écho à une ambiance similaire dans un jean bleu, un bouton noir et une veste boutonnée noire courte. Elle a également ajouté une paire de boucles d’oreilles en argent et un collier médaillon dans les images publiées par le Courrier quotidien.

Plus à propos Paul Mccartney

L’événement interactif, qui s’est tenu au Hollywood Palladium, a été organisé par Usher en partenariat avec Flipper’s Roller Boogie Palace, une patinoire pour patins à roues alignées. Les invités, y compris le chanteur « U Don’t Have To Call », ont pu se mélanger et se mêler tout en lançant une paire de patins alors que des airs hip hop retentissaient. Leonardo DiCaprio a également été vu à la fête en train de rattraper Dre, 57 ans. Le rappeur a également été vu en train de parler à Paul pendant la fête alors que le chanteur d’origine britannique faisait un câlin au natif de Compton.

Paul et le Dr Dre ont une amitié de longue date, que le rappeur a déjà présentée sur son Instagram. “Ici avec un de mes héros !! Paul McCartney est cool ! » Dre a écrit en décembre 2021 via Instagram alors que le couple traînait à ce qui semblait être un événement Apple. « Je me détends avec l’un des putains de Beatles ! » il a aussi écrit.

Paul et Nancy – qui est sa troisième épouse – ont récemment célébré leur 11e anniversaire de mariage. Dans un récent article de blog sur son site Web, il a révélé qu’il gardait l’étincelle en “exagérant complètement la Saint-Valentin” – qui n’est qu’à neuf jours. “Je veux dire, il n’y a pas qu’une seule carte, il y a des cartes cachées dans la pièce, et parfois les choses débordent même le lendemain – c’est complètement idiot”, a-t-il écrit dans le doux post, publié le 30 janvier. “S’il y a un excuse pour m’amuser, j’en fais trop ! À Noël, je deviens fou avec les guirlandes lumineuses et les guirlandes lumineuses – j’en fais totalement trop », a-t-il également déclaré.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





“J’essaie aussi d’être utile en tant que mari. S’il y a un problème, j’aime être celui qui va lui donner un peu de force. Je suis toujours très heureux d’être la personne sur laquelle Nancy s’appuie et d’être sa force lorsqu’elle traverse des moments difficiles », a également révélé Paul. Le couple s’est marié en 2011 et n’a pas d’enfants ensemble.

Lien connexe En rapport: Les conjoints de Paul McCartney : découvrez les 3 femmes avec lesquelles il a été marié

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.