Paul McCartney et Ringo Starr réunis sur la couverture des Beatles de Dolly Parton – Hollywood Life

Crédit d’image : James Gourley/Shutterstock / David Fisher/Shutterstock

Paul Mccartney et Ringo Star tous deux ont prêté leurs talents à Dolly Parton pour sa reprise du classique des Beatles « Let It Be », sorti le vendredi 18 août. Alors que le leader et le batteur des Beatles se sont réunis à plusieurs reprises, la chanson marque la première fois que les deux ont été sur une piste ensemble depuis la coupe solo de Ringo « Here’s To The Nights » en 2020. La nouvelle couverture sera présentée sur le prochain album rock de Dolly Rock star.

La chanson est une reprise pour la plupart fidèle du hit des Beatles de 1970, mais bien sûr, Dolly, 77 ans, y ajoute un peu de sa propre touche, riffant parfois avec sa voix puissante. Alors qu’elle prend la voix principale, Paul, 81 ans, et Ringo, 83 ans, pourraient être entendus chanter des harmonies et des voix de secours pour une merveilleuse réunion des Fab Four. Outre les Beatles, la chanson présente également le batteur de Fleetwood Mac Mick Fleetwood, 76 ans et guitariste Pierre Frampton, 73, qui joue un solo torride sur la piste.

Même si les Beatles se sont séparés en 1970 et John Lennon et George Harrison sont décédés, Paul et Ringo se sont réunis à plusieurs reprises au fil des ans, sur scène et en dehors. John a été tué en 1980 et George est décédé des suites d’une bataille contre le cancer en 2001. Avant la chanson de Dolly, Paul avait offert des chœurs sur la couverture de Ringo en 2020 de de Diane Warren « Voici les nuits. » Avant cela, ils avaient collaboré sur une chanson de 2010 « Walk With You ».

Le prochain album de Dolly Rock star propose une liste épique de chansons et de reprises originales, remplie d’invités spéciaux. Jusqu’à présent, elle a sorti le premier single « World On Fire », « Bygones » (avec Judas Priest’s Rob Halford), une reprise de « Magic Man » de Heart (avec Anne Wilson) et une reprise de « We Are The Champions » de Queen. L’album sortira le 17 novembre et présente des tonnes de musiciens de générations et de genres différents, y compris Miley Cyrus, Sheryl Crow, Elton John, et beaucoup plus.

Dolly a annoncé son intention d’écrire un album rock après avoir été intronisée au Rock and Roll Hall Of Fame en 2022. Elle a d’abord refusé sa nomination, mais a déclaré qu’elle était inspirée. « Cela m’a cependant inspiré à sortir un album rock’n’roll, espérons-le, à un moment donné dans le futur, ce que j’ai toujours voulu faire ! Mon mari est un maniaque du rock’n’roll et m’a toujours encouragé à en faire un », a-t-elle ajouté. tweeté à l’époque. Heureusement, elle a toujours été intronisée et sort toujours le nouveau disque de rock passionnant.