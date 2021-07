Paul McCartney et Rick Rubin sur The Beatles, Wings in new Hulu doc

Comme la grosse caisse et le riff de guitare crépitant de « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band » éclate dans les haut-parleurs, lance Paul McCartney depuis son siège, aussi enthousiasmé que le reste d’entre nous de se délecter de sa puissance, même s’il l’a entendu plus souvent que n’importe quel humain sur la planète.

C’est la beauté de « McCartney 3, 2, 1 », le documentaire Hulu en six épisodes (maintenant en streaming). Avec le super-producteur Rick Rubin partageant la pièce, la série plonge profondément dans l’immense catalogue du travail solo des Beatles, Wings et McCartney alors que le duo discute et dissèque de nombreuses chansons.

La joie que McCartney ressent à travers la musique est aussi palpable et contagieuse qu’elle l’était lorsqu’il était un garçon aux yeux écarquillés et coiffé d’une serpillière à Liverpool, au Royaume-Uni. Et même maintenant, à 79 ans, l’icône de la musique est éternellement jeune alors qu’il se promène dans un jean foncé et une chemise de travail à manches longues sur un T-shirt blanc, ses cheveux éclaircis conservant sa souplesse aux oreilles de chiot.

Le documentaire – en 30 minutes en noir et blanc – a été tourné en deux sessions dans un ancien sanctuaire méthodiste de Long Island, New York. Pour plonger McCartney dans son habitat naturel, le studio a été construit avec une console de mixage analogique vintage et des équipements spécifiques à l’époque, notamment une basse Höfner pour gaucher et un piano électrique Fender Rhodes.

Regarder McCartney diriger un groupe imaginaire au son de la musique et souligner les accords, les overdubs d’harmonie ou une technique de guitare employée par John Lennon ou George Harrison fournit une intimité rare manquant à d’autres tentatives pour quantifier sa vaste histoire musicale.

« C’est comme si nous étions professeurs dans un laboratoire, découvrant simplement toutes ces petites choses », a déclaré McCartney à Rubin à propos du travail le plus expérimental des Beatles.

Rubin, jouant notre rôle à tous, est assis aux pieds de McCartney ou à côté de lui à la console, écoutant les histoires du maître du jeu. Rubin parle sa langue, mais il est aussi assez sage – et séduit par l’opportunité – pour surtout écouter, sourire et s’exclamer.

Bien qu’il s’agisse d’une série conçue pour les dévots et ceux qui se délectent des détails les plus microscopiques, c’était une piccolo trombone sur « Penny Lane » ? – il y a encore beaucoup d’histoires intrigantes pour retenir l’intérêt des fans occasionnels.

Quelques faits saillants :

Démos en fuite : le vol nigérian des Wings

Pendant le tournage de « Band on the Run » de Wings au Nigeria, McCartney et sa femme Linda ont sauté dans une voiture qu’ils pensaient avoir été envoyée pour les récupérer. Au lieu de cela, ils ont été volés sous la menace d’un couteau et les démos de cassettes de l’album ont été volées. « Alors maintenant, nous devions faire l’album sans les enregistrements de démo », a déclaré McCartney. «Et donc, encore une fois, nous avons juste pensé, d’accord, faisons-le. Nous sommes devenus déterminés à en faire un bon disque.

Inspiration non conventionnelle de Roy Orbison, Little Richard

Pendant son séjour au Nigeria, McCartney est allé voir Fela Kuti à l’African Shrine, son club en dehors de Lagos. « La musique était tellement incroyable que j’ai pleuré. Entendre cela a été l’un des plus grands moments musicaux de ma vie », se souvient-il. McCartney a également rappelé aux téléspectateurs l’influence de Little Richard (« Ce sont les gens que nous aimions et ils nous aimaient ») et Roy Orbison, que les Beatles ont soutenu en tournée dans leurs premières années.

La joie du ‘Ringo-ism’ de Ringo Starr

L’habitude du batteur Ringo Starr de tordre les phrases et les mots a non seulement donné aux Beatles « A Hard Day’s Night », mais aussi le titre de « Tomorrow Never Knows ». « Il avait une aptitude à dire quelque chose d’un peu faux, mais ça sonnait juste », se souvient McCartney avec un petit rire. McCartney donne également du crédit à la batterie souvent sous-estimée de Starr, partageant à quel point le reste du groupe était impressionné d’entendre un jeune Starr jouer les cymbales et les compteurs délicats dans « What I’d Say » de Ray Charles. « Il nous a juste soulevés … il a juste réuni tout le groupe », a déclaré McCartney. Le travail de piège militariste de Starr sur « Get Back » est également crédité pour avoir élevé la chanson.

L’évolution de la chanson classique des Beatles « Michelle »

Une combinaison des fêtes de l’école d’art de Lennon, de la femme d’un ami et du « Milord » d’Edith Piaf a façonné l’acoustique toe-tapper. « Je porterais un pull à col roulé noir et je m’asseyais dans un coin (aux fêtes) et je jouais de la guitare, en pensant que (les filles) pourraient être attirées par moi », a déclaré McCartney, démontrant comment il marmonnait des mots français suaves. accords. Des années plus tard, Lennon a rappelé à McCartney la chansonnette. McCartney a fait appel à la femme d’un ami, professeur de français, pour l’aider à trouver quelque chose qui rime avec « Michelle ». « Elle a dit ‘ma belle’ et j’ai dit ‘qu’est-ce que ça veut dire?’ et elle a dit, ‘ma belle.’ … Entre elle et John me rappelant de faire la chanson, j’avais ‘Michelle’. «