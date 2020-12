La légende de la pop britannique Paul McCartney a exhorté vendredi les gens à se faire vacciner contre la coronavirus, alors qu’il célébrait la sortie d’un nouvel album solo conçu pendant le lock-out de cette année.

L’ancien Beatle, qui a révélé en octobre qu’il avait ressuscité de la musique inachevée pour terminer le disque, a déclaré qu’Internet avait permis aux messages trompeurs des soi-disant anti-vaxxers de « s’installer ».

« Je vais (recevoir le vaccin) et j’aimerais encourager les gens à l’obtenir aussi », a-t-il déclaré à la radio BBC.

«Avant, il y avait des anti-vaccins, c’était OK, c’était leur choix.

« Mais avec Internet maintenant, ces choses prennent vraiment le dessus et vous obtenez donc ces gens qui ne l’accepteront pas. »

Le nouvel album « McCartney III », sorti une semaine plus tard que prévu initialement, est son troisième album solo éponyme.

Cela fait suite à des mois de travail dans son studio à domicile à Sussex, dans le sud de l’Angleterre, sur des chansons déjà commencées et de nouvelles chansons.

Tout a été écrit, produit et interprété par McCartney, qui a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de sortir un album en 2020 jusqu’à ce que la pandémie l’ait obligé à rester chez lui pendant des mois.

L’ancien leader des Beatles devait faire la une du festival de Glastonbury cette année, à l’occasion de son 50e anniversaire, avant qu’il ne soit annulé en raison de la pandémie.

La Grande-Bretagne a imposé un verrouillage de plusieurs mois à partir de la fin mars Covid-19 a d’abord balayé le pays, qui a maintenant vu plus de 65 000 décès dus au virus, parmi les pires bilan d’Europe.

La nouvelle version de McCartney coïncide avec le 50e anniversaire de son premier effort solo, « McCartney », sorti sous le nom de « Fab Four » se séparant en 1970. Un suivi, « McCartney II », est venu une décennie plus tard.

La dernière collection de morceaux a été principalement construite à partir de prises live de McCartney au chant et à la guitare ou au piano, avant de faire un overdub avec sa basse et sa batterie.

Les photos de l’album ont été prises par la fille de McCartney, la photographe Mary McCartney, avec des images supplémentaires de son neveu Sonny McCartney et certaines qu’il a prises lui-même sur son téléphone.

Garder la photographie dans la famille reflète la façon dont l’icône de la pop a illustré les albums solo précédents, avec sa défunte épouse Linda McCartney en train de photographier l’œuvre d’art pour « McCartney II ».

Linda a également pris de nombreuses photos affichées sur la pochette de l’album original de 1970 « McCartney ».

McCartney, 78 ans, fait partie du troisième groupe de personnes éligibles pour recevoir le vaccin aux côtés d’autres plus de 75 ans, et a déclaré qu’il pensait que le vaccin offrait à la Grande-Bretagne un moyen de sortir de la catastrophe de la pandémie COVID, a déclaré The Sun.

«Le vaccin nous sortira de cela», a déclaré McCartney au Sun dans une interview.

«Je pense que nous allons y arriver, je sais que nous réussirons, et c’est une excellente nouvelle concernant le vaccin. Je l’aurai dès que j’en aurai le droit. »

(Avec les contributions des agences)