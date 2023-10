Paul McCartney dit que les Beatles ont autorisé Yoko Ono à faire cela parce qu’ils étaient non conflictuels et par « déférence » envers John

Paul McCartney a déclaré que les Beatles avaient accepté que Yoko Ono rejoigne le groupe lors de leurs sessions d’enregistrement pour « The White Album » en 1968, sur l’insistance de John Lennon « par déférence » envers lui et parce qu’ils n’étaient « pas très conflictuels ».

« Des choses comme Yoko étant au milieu – littéralement au milieu de la session d’enregistrement était quelque chose que vous deviez gérer, et l’idée était que si John voulait que cela se produise, alors cela devrait arriver. Il n’y a aucune raison pour que cela ne se produise pas », a déclaré McCartney dans L’épisode de mercredi de son podcast, « McCartney: My Life in Lyrics ».

« Par respect pour John, nous autoriserions cela et ne ferions pas d’histoires et pourtant, en même temps, je ne pense pas qu’aucun d’entre nous n’ait particulièrement apprécié cela – c’était une ingérence dans le lieu de travail », a-t-il ajouté.

Il a qualifié les enregistrements de « The White Album » de période de changement alimentée par la relation intense de Lennon avec Ono.

PAUL MCCARTNEY CAPTURE L'INNOCENCE DES BEATLES ET LES DÉFIS AU MILIEU DE L'ASCENSION DE LA RENOMMÉE DANS DES PHOTOS JAMAIS VUES AVANT

« Nous nous dirigeions vers la dissolution des Beatles », a-t-il déclaré. « John et Yoko s’étaient mis ensemble et cela allait forcément avoir un effet sur la dynamique du groupe. »

Il a dit qu’avant qu’Ono ne commence à les rejoindre en studio, il n’y avait toujours qu’eux quatre et un ingénieur du son nommé George Martin.

« Nous avons toujours fait comme ça, donc sans être très conflictuels, je pense que nous avons simplement mis cela en bouteille et continué. »

Le parolier de « Let it Be » a réitéré : « C’était notre travail, c’est ce que nous faisions dans la vie. Nous étions les Beatles. Cela signifiait que si nous ne tournions pas, nous enregistrions. »

L’homme de 81 ans a déclaré que son attitude géniale lui venait de son père, qu’il a décrit comme « gentleman » et « poli ».

« Nous avons été encouragés à être de bons gars dans notre famille, de sorte que si nous étions à un arrêt de bus et qu’il y avait des femmes dans la file d’attente, mon père leur tendait son trilby et leur disait ‘Bonjour’ et il nous encourageait à élever nos casquettes d’école », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « C’était ce genre de type poli et gentleman, même s’ils appartenaient à la classe ouvrière. Je pense que toute ma famille était comme ça. »

La semaine dernière, l’ex de Lennon, May Pang, avec qui il est sorti au milieu des années 1970 alors que lui et Ono ont été brièvement séparés, a déclaré que lui et McCartney avaient failli se réunir en 1975 pour écrire à nouveau.

« En janvier 1975, Paul et Linda (McCartney) disaient : « Nous allons aller à la Nouvelle-Orléans et faire un nouvel album » (« Vénus et Mars »). Alors John dit : « Oh, super, Nouveau ». Orléans, j’ai toujours adoré ça », a déclaré Pang à USA Today mardi.

« Quelques jours plus tard, il tinte sur sa guitare et dit : ‘Que penses-tu si j’écrivais à nouveau avec Paul ?’ Vous parlez de choc. La référence est comme « L’Exorciste », la tête se retourne. Et j’ai dit : « Je pense que ce serait génial. »

« Puis il dit : ‘Peut-être que nous devrions descendre.’ Il voulait vraiment faire ça. Je savais que si je l’avais emmené à la Nouvelle-Orléans, cela serait arrivé. »