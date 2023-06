Paul McCartney dit que AI a obtenu la voix de John Lennon sur le « dernier disque des Beatles »

LONDRES – L’auteur-compositeur-interprète des Beatles, Paul McCartney, a déclaré à la BBC que l’intelligence artificielle était utilisée pour « extraire » et nettoyer la voix de l’ancien coéquipier John Lennon d’un ancien enregistrement, leur permettant de figurer dans un morceau à venir.

« C’est une chose très intéressante, vous savez. C’est quelque chose que nous abordons tous en ce moment et que nous essayons de gérer », a déclaré McCartney à la BBC. Programme « Aujourd’hui » lorsqu’on l’interroge sur l’IA.

McCartney a déclaré que le réalisateur de « Lord of the Rings » Peter Jackson – qui en 2021 a sorti un documentaire de huit heures intitulé « The Beatles: Get Back » avec des images d’archives colorisées et nettoyées du groupe – a pu « extraire » la voix de Lennon » à partir d’un petit bout de cassette. »

L’IA a été utilisée pour séparer la voix de Lennon des instrumentaux et des interférences de fond et pour affiner la qualité.

« Donc, quand nous sommes arrivés à faire ce qui sera le dernier album des Beatles, c’était une démo sur laquelle John avait travaillé, et nous venons de la terminer. Elle sortira cette année », a déclaré McCartney.

« Nous avons pu prendre la voix de John et la rendre pure grâce à cette IA, afin de pouvoir ensuite mixer le disque comme vous le feriez normalement. Cela vous donne une sorte de marge de manœuvre. »

La BBC a déclaré qu’il devrait s’agir d’une chanson de Lennon de 1978 intitulée « Now And Then », que McCartney a par le passé exprimé le désir de « terminer ». Lennon a été assassiné en 1980.

Lors de sa récente tournée, qui comprenait un titre au festival de Glastonbury, McCartney a interprété des chansons avec une piste vocale de Lennon nettoyée, ainsi qu’une vidéo de l’artiste sur scène avec lui.

Les experts de l’industrie ont réfléchi au potentiel des dernières avancées technologiques au sein de l’industrie de la musique, ainsi qu’à l’éthique de la recréation posthume d’artistes.

Björn Ulvaeus d’ABBA, dont l’émission « ABBA Voyage » utilise la capture de mouvement et des graphismes avancés en temps réel pour que le groupe se produise en tant qu’avatars numériques vieillis, a précédemment déclaré à CNBC qu’il s’inquiétait de la création de « deep fakes ».

« Il y a un bon côté, puis un côté effrayant, et nous devrons simplement voir où cela mène », a déclaré McCartney à la BBC.