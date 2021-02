Paul McCartney des Beatles confirme qu’il rédigera enfin une autobiographie à 78 ans

Il a chanté sur le fait de vouloir être un écrivain de poche – maintenant Sir Paul McCartney publie un livre de paroles de chansons, de photos et de lettres invisibles qui lui serviront de version d’une autobiographie.

Le livre comprend les paroles de 154 chansons écrites par la légende, depuis ses premières compositions d’enfance, en passant par les Beatles et les ailes jusqu’à nos jours.

Chacun est utilisé comme point de départ pour raconter l’histoire de sa vie et de son art, avec des premières ébauches manuscrites ainsi que des photos et des lettres.

Annonçant le livre, intitulé The Lyrics, Sir Paul a déclaré: «Plus souvent que je ne peux compter, on m’a demandé si j’écrirais une autobiographie, mais le moment n’a jamais été venu. La seule chose que j’ai toujours réussi à faire, que ce soit à la maison ou sur la route, c’est d’écrire de nouvelles chansons.









«Je sais que certaines personnes, lorsqu’elles atteignent un certain âge, aiment consulter un journal pour se souvenir des événements quotidiens du passé, mais je n’ai pas de carnet de notes. Ce que j’ai, ce sont mes chansons, des centaines d’entre elles, qui servent à peu près le même objectif. Et ces chansons couvrent toute ma vie. «

C’est la première fois que des textes définitifs des paroles sont présentés, et raconte les personnes et les lieux qui les ont inspirés – et ce qu’il en pense maintenant.

Il a dit: «J’espère que j’ai écrit montrera aux gens quelque chose sur mes chansons et ma vie qu’ils n’ont jamais vu auparavant. J’ai essayé de dire quelque chose sur la façon dont la musique se passe et ce que cela signifie pour moi et j’espère ce que cela peut signifier pour les autres.







(Image: Tony Gale / MPL Communications Ltd)









(Image: Henry Diltz / MPL Communications Ltd)



Les chansons sont classées par ordre alphabétique pour un «compte kaléidoscopique plutôt que chronologique», ont déclaré les éditeurs. Le rédacteur en chef Paul Muldoon a déclaré: «Sur la base de conversations que j’ai eues avec Paul McCartney pendant une période de cinq ans, ces commentaires sont aussi proches d’une autobiographie que possible.

«Ses aperçus de son propre processus artistique confirment une notion que nous avions mais devinée – que Paul McCartney est une figure littéraire majeure qui s’inspire et prolonge la longue tradition de la poésie en anglais.













(Image: Mirrorpix)



Le livre sortira en novembre, initialement sous la forme de deux livres cartonnés logés dans un coffret.

Plus tôt cette année, McCartney a admis être «un accumulateur» – une habitude qui aura aidé à compiler le livre car il comprend des paroles manuscrites et d’autres articles qu’il a conservés au fil des ans.

Un film documentaire des Beatles, Get Back, sort en août avec des images inédites du groupe de 1969.

The Lyrics: 1956 to present par Paul McCartney, sortira le 2 novembre par Allen Lane, au prix de 75 £.