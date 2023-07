Paul McCartney blâme Bruce Springsteen pour les artistes devant faire de longs spectacles: « C’est de ta faute »

Paul McCartney dit que les musiciens d’aujourd’hui sont censés donner des concerts beaucoup plus longs que les Beatles dans les années 1960, et il semble en blâmer Bruce Springsteen.

« Ces jours-ci, c’est à peu près l’acte principal et il pourrait y avoir un acte d’échauffement », a récemment déclaré McCartney à Conan O’Brien sur son podcast « Conan O’Brien a besoin d’un ami ». Sir Paul a dit que « personne » n’a fait de longs sets à l’époque des Beatles parce qu’il y avait tellement d’autres actes dans un spectacle.

« Maintenant, les gens font trois, quatre heures. Je blâme Bruce Springsteen. Je le lui ai dit. J’ai dit: » C’est de ta faute « », a déclaré McCartney.

L’interprète de « Yesterday », qui a joué avec Springsteen et fait régulièrement des shows plus longs en tant qu’artiste solo, a ajouté : « Vous ne pouvez plus faire une heure maintenant. Nous avions l’habitude de faire une demi-heure. C’était comme les Beatles. La moitié une heure, et nous avons été payés pour cela. »

Le légendaire auteur-compositeur-interprète a déclaré que les promoteurs demandaient aux comédiens : « ‘Combien de temps pouvez-vous faire ? Quatre minutes ? Pouvez-vous faire quatre minutes ?’ Et le gars disait : « Ouais », alors ils en faisaient quatre. Alors, on s’est dit : « Une demi-heure, c’est épique.

« Mais c’était tout. Le grand spectacle des Beatles. Nous allions et venions comme ça. Cela ne semblait pas étrange. »

Springsteen a admis qu’il « avait tout gâché en jouant trop f—— longtemps » dans une interview avec O’Brien en 2020, convenant que les concerts de 30 minutes des Beatles ne sonnaient pas « si mal » quand le comédien a comparé la durée de leurs émissions avec la sienne.

« Maintenant, je dois le faire », a-t-il plaisanté en créant un précédent pour les longs concerts.

McCartney a également admis récemment qu’il envisageait de laisser la musique derrière lui après la séparation des Beatles en 1970.

« La principale question que j’avais était de savoir si je devais continuer après les Beatles parce que c’était un acte difficile – certains pourraient dire, un acte impossible – à suivre », a déclaré l’homme de 81 ans, qui a eu une carrière solo très réussie. l’édition la plus récente de son bulletin.

« Il y a plusieurs fois dans la vie où tu es obligé de prendre des risques. Après les Beatles, c’était ma situation : ‘Est-ce que je continue avec la musique, ou pas ?' », a-t-il écrit. « Le risque a payé. »