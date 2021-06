Paul McCartney aimait couper des oignons pour épargner les larmes à sa défunte épouse Linda

L’icône des Beatles, Paul McCartney, a expliqué comment lui et sa défunte première épouse Linda cuisineraient ensemble et a expliqué pourquoi il hachait toujours les oignons. « Je faisais toujours du bénévolat parce que nous étions très proches et j’étais souvent dans la cuisine à ses côtés. Je dirais : « Qu’est-ce que vous aimeriez que je fasse ? » Et une chose qui ne me dérangeait pas de faire était de couper les oignons – même si cela me rendait très ému et je pleurais même parfois ! J’ai bien aimé hacher les oignons. J’ai aimé l’idée d’épargner les larmes à Linda », a-t-il déclaré, rapporte femalefirst.co.uk.

McCartney a dit qu’il n’était pas un mauvais cuisinier.

« De manière générale, je n’étais pas un mauvais cuisinier. Mais elle allait tellement mieux que je ne faisais que des repas occasionnels. J’ai fait un bon petit-déjeuner – j’utilisais beaucoup de fruits, je pelais la mangue et je la coupais tout, je tranchais le melon et je l’épépinerais, et le rendais tout agréable dans l’assiette. Mais elle était définitivement la cuisinière principale – la cuisinière de la maison », a-t-il expliqué.

La rockeuse et Linda sont devenues végétariennes en 1975 et elle a ensuite lancé la gamme Linda McCartney Foods, spécialisée dans les produits végétariens et végétaliens et toujours populaire.

Il a déclaré: «C’était une décision commune, définitivement. Nous étions tous les deux très heureux de manger de la viande, car elle était une excellente cuisinière, et nous n’y avons pas vraiment pensé jusqu’à ce que nous soyons un jour à la ferme en train de manger un dîner d’agneau et que nous réalisions tous les deux que les agneaux à l’extérieur étaient ce que nous mangions. Nous n’aimions pas ça. Nous avons dit : « Allons-nous essayer de devenir végétarien ? » Et en fait, c’était un moment très excitant dans nos vies, essayer de penser à ce que nous aurions pour combler le trou au milieu de l’assiette.

« Maintenant, bien sûr, ce n’est vraiment pas difficile du tout. Vous ne faites que descendre les magasins et la plupart des endroits auront d’excellentes options végétariennes. C’était une décision commune et nous n’avons jamais regardé en arrière. C’était une bonne chose à faire, et il s’est avéré que nous faisions partie d’une révolution végétarienne », a-t-il conclu.

