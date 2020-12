Paul McCartney a révélé qu’il était un grand fan de la télévision de jour – y compris l’émission de la BBC Homes Under The Hammer.

Le Beatle, 78 ans, regarde des émissions sur la recherche de joyaux cachés et l’argent pendant qu’il s’entraîne.

Il a déclaré: «Ce qui se passe, c’est que je vais au gymnase presque tous les matins et il y a toujours un programme télévisé et Homes Under The Hammer est normalement ce qui se passe au moment où je vais, alors je regarde ça.

«Maintenant, je me déplace. Le grand favori en ce moment est American Pickers, c’est génial, ce sont deux gars Mike et Frank qui font le tour de l’Amérique pour leur magasin d’antiquités et ils vont dans tous ces endroits, toutes ces granges où il y a tout – comme ils l’appellent – de l’or rouillé et c’est super, ils le trouvent, ils négocient, c’est juste un bon spectacle, ce sont des gars sympas. Certaines des choses qu’ils trouvent sont assez étonnantes. Alors j’aime ça.







Image: Getty



«J’aime Storage Hunters, c’est assez drôle, il y a une version américaine qui est assez drôle et une version anglaise, il y a de grands personnages dessus et il est intéressant de voir s’ils ont trouvé quelque chose de bon dans la poubelle ou si c’est un lavage complet . Cela montre mon âge mental, mais j’aime ce genre de choses, ce n’est pas trop difficile et je pense que c’est intéressant.

Homes Under The Hammer existe depuis mai 2003 et il y a maintenant 23 séries et plus d’un millier d’épisodes. Les présentateurs comprennent Martin Roberts, Dion Dublin et Martel Maxwell.

S’exprimant sur le podcast Adam Buxton pour promouvoir son nouvel album, McCartney a également révélé qu’il adorait les panels, avec Would I Lie To You son préféré et qu’il joue même à la maison.







Image: PA



Il a souligné que le capitaine Lee Mack était quelqu’un à surveiller. Il a déclaré: « J’adore la comédie. Je la regarde à la télévision, vous savez Live From The Apollo, vous voyez des gens formidables là-dessus. Ensuite, j’aime les émissions comme Mock The Week et Have I Got News For You, j’aime ces émissions. Et Je vous mentirais? Je pense qu’il y a des gens très drôles là-dessus, Lee Mack est un garçon très talentueux. Vous vous asseyez à la maison avec vos amis ou votre famille et vous dites: « Il ment, il ment »! » C’est le genre de chose que j’aime. «

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait tenté de continuer, il semblait réticent de peur de bien mentir.

Il a dit: « C’est une question intéressante. La plupart des gens qui regardent cette émission pensent ‘pourrais-je mentir avec un visage impassible?’ Ce serait amusant de mentir. Ceux que j’aime ce sont les doubles bluffs où c’est tellement ridicule. Il a l’air de mentir mais au final c’est vrai.







Image: Ian West / PA Wire



«Je ne risquerais probablement pas (continuer) mais on ne m’a pas demandé, donc c’est un facteur.

Macca a également parlé de son souhait d’avoir embrassé John Lennon avant quand ils grandissaient et comment il a composé son nouveau LP McCartney III en lock-out, revenant du studio et jouant sa nouvelle musique du jour à sa fille pendant le dîner le soir.

McCartney III sera le dernier album d’une trilogie de LP où Sir Paul joue toutes les parties de chaque chanson et produit l’album. Il fait suite à « McCartney » réalisé il y a 50 ans en 1970 peu après la séparation des Beatles et McCartney II réalisé en 1980.

Paul joue un éventail d’instruments vintage sur le nouvel album qui ont une histoire riche, y compris la contrebasse originale de Bill Black du groupe d’Elvis Presley, aux côtés de la propre basse de violon Hofner emblématique de Paul, et un mellotron d’Abbey Road Studios utilisé sur les enregistrements des Beatles, y compris Strawberry Champs pour toujours.

Le dernier morceau de l’album When Winter Comes est une chanson créée à l’origine avec le «cinquième Beatle» George Martin au début des années 90.







Image: Mirrorpix



Martin, qui a travaillé sur tous les albums des Beatles, est décédé en 2016 et cette piste récemment découverte par Sir Paul est considérée comme la dernière chanson qu’il sortira et qui mettra en vedette son dernier ami sur la table de mixage.

Sir Paul, qui a décrit son verrouillage comme un «rockdown» dans son studio de Sussex, a déclaré: «Je vivais une vie de confinement dans ma ferme avec ma famille et j’allais dans mon studio tous les jours. J’ai dû faire un peu de travail sur de la musique de film et cela est devenu le morceau d’ouverture, puis quand cela a été fait, j’ai pensé que ferais-je ensuite?

«J’avais des trucs sur lesquels j’avais travaillé au fil des ans, mais parfois le temps s’écoulait et il restait à moitié fini, alors j’ai commencé à penser à ce que j’avais.

«Chaque jour, je commençais à enregistrer avec l’instrument sur lequel j’avais écrit la chanson, puis je superposais le tout progressivement, c’était très amusant. Il s’agissait de faire de la musique pour vous-même plutôt que de faire de la musique qui doit faire un travail. Donc, j’ai juste fait des choses que j’aimais faire. Je n’avais aucune idée que cela finirait comme un album.

* L’interview complète porte sur le dernier épisode du podcast Adam Buxton maintenant disponible. McCartney III sort le 18 décembre.