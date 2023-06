Paul McCartney a utilisé l’IA pour retrouver John Lennon sur une nouvelle chanson des Beatles

« Nous avons pu prendre la voix de John et la rendre pure grâce à cette IA », a poursuivi McCartney. « Ensuite, nous pourrions mixer le disque comme vous le feriez normalement. »

McCartney a déclaré que la chanson sortira cette année.

Bien qu’il ait qualifié les utilisations récentes de l’IA dans la musique de « plutôt effrayantes » – en avril, une chanson de rap mettant en vedette des voix générées par l’IA imitant Drake et The Weeknd était retiré des services de streaming – le chanteur « Let It Be » a admis que la technologie est « excitante, parce que c’est l’avenir ».

« Il y a un bon côté, puis un côté effrayant », a-t-il déclaré à propos de l’IA. « Et nous devrons juste voir où cela mène. »

CNBC a rendu compte le mois dernier des risques potentiels que l’IA pourrait poser à l’industrie de la musique, y compris les problèmes de droits d’auteur et la perturbation de la façon dont les entreprises fonctionnent et génèrent des revenus grâce aux redevances.

« Si l’IA est capable de créer la prochaine chanson à succès, alors vous avez brisé ce modèle et c’est un défi existentiel pour les labels de musique et pour les pop stars », a déclaré Barton Crockett, analyste de Rosenblatt, à CNBC.

