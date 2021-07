Paul Mariner : l’ancien international anglais décède à l’âge de 68 ans | Actualités footballistiques

L’ancien attaquant d’Angleterre et d’Ipswich Paul Mariner est décédé à l’âge de 68 ans.

Mariner a marqué 13 buts en 35 matchs pour l’Angleterre et a fait deux apparitions remplaçantes au Championnat d’Europe 1980 en Italie.

Il a également remporté la Coupe UEFA et la FA Cup au cours d’un séjour de huit ans à Ipswich, où il a marqué 139 buts en 339 matchs pour le club.

Mariner a représenté l'Angleterre entre 1977 et 1985, marquant 13 buts.

« Les pensées de tout le monde à #itfc sont avec la famille et les amis de Paul en ce triste moment. Merci, Paul. 💙 »

Mariner, qui a commencé sa carrière en dehors de la Ligue Chorley, a également passé du temps à Plymouth, Arsenal et Portsmouth et deviendra plus tard entraîneur après sa retraite, prenant en charge son ancien club Plymouth et l’équipe de MLS Toronto FC.

Image:

Mariner a joué 35 fois pour l’Angleterre marquant 13 fois



