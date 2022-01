Paul Krugman dit que la crypto a des parallèles « dérangeants » avec les subprimes

Panayiotis Tzamaros | ullstein bild via Getty Images

L’économiste lauréat du prix Nobel Paul Krugman a lancé un avertissement inquiétant sur la volatilité du marché des crypto-monnaies, en le comparant à la crise des prêts hypothécaires à risque de la fin des années 2000.

Dans un article d’opinion pour Le New York Times Jeudi, Krugman a déclaré qu’il « voyait des parallèles inconfortables » entre la cryptographie et le crash des subprimes aux États-Unis, qui a mis à genoux l’ensemble du marché immobilier et déclenché la crise financière mondiale de 2007-2008.

« Il y a des échos inquiétants du crash des subprimes il y a 15 ans », dit Krugman dans l’article.

La crise des subprimes était essentiellement le résultat du fait que les banques accordaient des prêts à des personnes présentant un risque plus élevé, à une époque où les taux d’intérêt étaient bas et les prix de l’immobilier s’envolaient. Une fois le marché saturé, les propriétaires se sont retrouvés avec des capitaux propres négatifs incapables de rembourser leurs prêts, ce qui a entraîné de lourdes pertes pour les prêteurs.

Krugman soutient que les investisseurs en crypto se voient également vendre des produits financiers spéculatifs sans vraiment comprendre les risques encourus. Il convient de noter que Krugman est un ours bitcoin connu, ayant auparavant a comparé la crypto-monnaie à un schéma de Ponzi.