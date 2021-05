Paul Konchesky nommé directeur adjoint de West Ham Women | Actualités du football

Paul Konchesky a été nommé directeur adjoint de West Ham Women.

L’ancien arrière latéral des Hammers, qui travaillait avec l’académie du club depuis 2017, sera le numéro deux d’Olli Harder pour la saison 2021-22, lui ayant déjà fourni une assistance après que le Néo-Zélandais a pris la direction de l’équipe féminine en décembre. .

Konchesky a déclaré au site Web du club: « Je suis vraiment heureux de rejoindre West Ham United Women.

Konchesky a joué pour West Ham dans les années 2000 parmi des sorts avec d’autres clubs de Premier League



«Cela a été différent pour moi parce que j’ai aidé Olli au cours des cinq derniers mois depuis son arrivée. J’ai eu la chance de connaître l’environnement et comment tout fonctionne, et j’ai vraiment apprécié.

« Quand Olli a eu l’opportunité de devenir son assistant manager, il était évident pour moi de travailler dans une ligue de premier plan avec de grands joueurs dans un environnement de première équipe.

« C’est une nouvelle et passionnante opportunité pour moi-même, et je suis vraiment ravi d’y aller. »

West Ham a terminé neuvième de la Super League féminine la saison dernière.

Konchesky a eu une période de deux ans en tant que joueur de West Ham de 2005 et 2007, qui comprenait un but lors de la finale de la FA Cup 2006 qu’ils ont perdu aux tirs au but contre Liverpool après un match nul 3-3.

Le joueur de 40 ans a également joué pour Charlton, Tottenham, Fulham, Liverpool et Leicester, et a remporté deux sélections en Angleterre.