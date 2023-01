Paul Johnson, historien britannique et champion de Thatcher, décède

LONDRES (AP) – L’auteur, historien et journaliste britannique Paul Johnson, qui a changé ses allégeances de gauche pour soutenir Margaret Thatcher et les causes conservatrices, est décédé jeudi des suites d’une longue maladie, a annoncé son fils sur les réseaux sociaux. Il avait 94 ans.

Écrivain prolifique, Johnson a produit plus de 50 livres et de nombreux articles couvrant l’histoire, la biographie et les voyages. Écrivant plus pour le public que pour les critiques, ses sujets allaient de Jésus aux Beatles, avec ses titres tels que “The Birth of the Modern: World Society 1815-1830”, “A History of the Modern World from 1917 to the 1980s, ” et « La quête de Dieu : un pèlerinage personnel ».

Né le 2 novembre 1928 à Manchester, en Angleterre, Johnson a fait ses études au Stonyhurst College, une école primaire et secondaire jésuite, et à l’Université d’Oxford, où il a rencontré Thatcher et a étudié avec l’historien et journaliste de gauche AJP Taylor.

Après avoir obtenu son diplôme, Johnson a servi dans l’armée britannique, basée principalement à Gibraltar. Son service militaire l’a aidé à trouver un emploi au périodique parisien “Réalités” et il a ensuite été nommé correspondant à Paris pour le New Statesman, un magazine d’actualité britannique. Johnson a continué à travailler pour le magazine à son retour à Londres et en a été le rédacteur en chef de 1965 à 1970.

Au cours des années 1970, Johnson est devenu de plus en plus conservateur dans ses perspectives et a commencé à défendre le message de Thatcher de moins de gouvernement et moins de fiscalité.

« Dans les années 1970, la Grande-Bretagne était à genoux. La gauche n’avait pas de réponses ”, a écrit Johnson sur son site Web en expliquant sa décision. “Je suis devenu dégoûté par les syndicats trop puissants qui détruisaient la Grande-Bretagne.”

Après que Thatcher a été élu Premier ministre en 1979, il a offert des conseils sur la législation limitant le pouvoir des syndicats et est devenu l’un de ses rédacteurs de discours.

“J’ai été immédiatement attiré par elle”, se souvient Johnson.

Les opinions de Johnson étaient parfois controversées, comme lorsqu’il a placé Lee Kwan Yew, le fondateur du Singapour moderne, en tête de sa liste des plus grandes personnalités politiques du XXe siècle. Lee a fait de Singapour l’un des «pays les plus riches, les plus sûrs, les plus ordonnés et les plus sensés du monde», a écrit Johnson, ignorant ceux qui le critiquaient comme un tyran qui détenait arbitrairement des opposants. Sur la même liste, Johnson a écarté Nelson Mandela “sous le règne timide duquel l’Afrique du Sud est allée droit au but”.

Cette liste est apparue dans la chronique que Johnson a écrite pour The Spectator, une publication britannique conservatrice axée sur la politique et la culture, de 1981 à 2009. Il a également écrit une chronique pour le Daily Mail, un soutien traditionnel du parti conservateur britannique, jusqu’en 2001.

Anticommuniste, il a trouvé le comportement de Richard Nixon dans le scandale du Watergate moins répréhensible que le prétendu parjure de Bill Clinton à la suite d’allégations sur sa relation avec un stagiaire de la Maison Blanche.

Mais sa politique conservatrice lui a valu des fans de la droite américaine. Le président George W. Bush a décerné à Johnson la Médaille présidentielle de la liberté en 2006, affirmant que ses « écrits puissants ont captivé et éduqué des gens du monde entier ».

“Citoyen du Royaume-Uni, il tient l’Amérique en haute estime, qualifiant la création de notre nation de ‘la plus grande de toutes les aventures humaines'”, a déclaré Bush.

Danica Kirka, l’Associated Press