Paul Huntley, le coiffeur de Broadway et d’Hollywood, est mort à 88 ans

Paul Huntley, le coiffeur et créateur de perruques qui a donné à Carol Channing son bouffant expansif dans « Hello, Dolly ! », Alan Cumming sa boucle plâtrée dans « Cabaret » et Sutton Foster son bob doré dans « Anything Goes », est décédé vendredi à Londres . Il avait 88 ans. Sa mort a été confirmée par une amie, Liz Carboni, qui a déclaré qu’il avait été hospitalisé pour une infection pulmonaire. M. Huntley a quitté New York pour Londres, sa ville natale, en février, et a clairement indiqué dans une interview au New York Times que son travail sur « Diana: The Musical », qui doit commencer ses représentations à Broadway en novembre, serait son dernier. La pandémie, a-t-il dit, avait tari les opportunités et sa fracture de la hanche lui faisait mal. Au cours d’une carrière de 60 ans, M. Huntley a coiffé les cheveux et créé des perruques pour plus de 200 émissions, dont « The Elephant Man », « Chicago » et « Cats ». Il était tellement respecté que Betty Buckley, Jessica Lange et d’autres avaient des contrats spécifiant qu’il se coifferait.

« Il m’a mis des perruques sur la tête pour chaque spectacle sauf ‘Les Miz’ à Londres. Il était le maître », a déclaré l’actrice Patti LuPone. « Quand j’ai mis une perruque Paul Huntley, je n’ai jamais rien ressenti d’autre que mon caractère. » Le costumier William Ivey Long l’a appelé « de loin le premier coiffeur de la planète, haut la main ».

La production de M. Huntley était prodigieuse et il travaillait généralement sur plusieurs émissions à la fois. Rien qu’en 2014, il a produit 48 perruques pour « Bullets Over Broadway » et plus de 60 perruques et pièces faciales pour « Henry IV » en deux parties de la Shakespeare Theatre Company à Washington. En 2002, lorsqu’il a conçu les cheveux pour la comédie musicale de Broadway « Thoroughly Modern Millie », il a également travaillé sur « Morning’s at Seven », « Hairspray » et la comédie Off Broadway « Helen ».

Pour l’émission « Diana » – dont une version, filmée sans public pendant la pandémie, est prévu pour la première sur Netflix le 1er octobre, il a créé quatre perruques pour l’actrice Jeanna de Waal afin de représenter l’évolution du style de la princesse de Galles au fil du temps, passant de l’ingénuité de la souris à la sophistication balayée par le vent. Paul Huntley est né le 2 juillet 1933 dans le Grand Londres, l’un des cinq enfants d’un militaire et d’une femme au foyer. Il a été fasciné dès son plus jeune âge par les magazines de cinéma de sa mère. Après avoir quitté l’école, il a essayé de trouver un apprentissage dans l’industrie cinématographique, mais le marché du travail inondé de l’après-guerre n’avait pas de place pour lui, alors il s’est inscrit dans une école de théâtre à Londres. Il a fini par aider à la coiffure pour des productions scolaires et dans les années 1950, après deux ans de service militaire, il est devenu apprenti chez Wig Creations, une grande compagnie théâtrale londonienne. Il est devenu le designer principal, travaillant avec Vivien Leigh, Marlene Dietrich et Laurence Olivier. M. Huntley a aidé à construire le tresses de signature porté par Elizabeth Taylor dans le film « Cléopâtre » de 1963. Mme Taylor l’a présenté au réalisateur Mike Nichols, qui, une décennie plus tard, a fait appel à M. Huntley pour coiffer sa production à Broadway de « Uncle Vanya » au Circle in the Square. Il est finalement devenu le concepteur incontournable pour les pièces de théâtre et les comédies musicales, notamment « The Real Thing », « The Heidi Chronicles » et « Crazy for You ». '); }

M. Huntley revenait périodiquement à une exposition pour s’assurer que les normes étaient maintenues. Il s’est décrit comme « la police des cheveux ». Les Tony Awards ne sont pas décernés pour la coiffure, mais M. Huntley a reçu un Tony spécial en 2003. « Tout le monde dit : ‘Je veux Paul Huntley’ », a déclaré un jour au Times Emanuel Azenberg, le producteur de Broadway. « Il rend les cheveux organiques au spectacle. Il ne s’agit pas de lui. M. Huntley a abordé les cheveux non seulement comme un élément décoratif, mais comme l’expression d’une époque ou de changements dans la société, et comme faisant partie intégrante du développement du caractère. Pour «Thoroughly Modern Millie», il a cherché à évoquer la ville de New York en 1922, ses franges, ses boucles crachées et ses vagues de doigts informées par un sentiment de libération après la Première Guerre mondiale.

Il a également travaillé sur une soixantaine de films, dont « La famille Addams » (1991) ; le live-action de 1996 « 101 Dalmatiens » ; le biopic HBO 2013 « Phil Spector », avec Al Pacino ; et « Synecdoque, New York » (2008).