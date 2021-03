PAUL Hollywood a été entendu faire l’éloge de la « belle fissure » de Tom Allen dans la bande-annonce effrontée du nouveau Celebrity Bake Off.

La première émission spéciale de Stand Up To Cancer, diffusée la semaine prochaine, verra le comédien Tom aux côtés d’une foule d’autres stars dans la tente Bake Off.

Dans une bande-annonce ironique, les fans ont eu un avant-goût de l’émission bourrée d’insinuations, qui vise à collecter des fonds pour des œuvres caritatives.

Paul Hollywood est au top de sa forme dans les images, félicitant Tom, 37 ans, pour sa « belle fissure » tout en craquant dans un plateau de ses pâtisseries.

« Merci, mais que pensez-vous des sablés? » On peut entendre Tom revenir dans le clip teaser.

La bande-annonce montre également le chaos qui descend alors que John Bishop gâche son poste de travail, avec Prue Leith en riant: « J’adore quand les célébrités se gâtent. »

Les Innuendos continuent tout au long James mcavoy montre à la caméra ses pics de meringue sur une tarte au citron, en disant au public: « Mes pics sont raides. »

La vidéo se termine avec Paul qui cherche à donner sa première poignée de main hollywoodienne de la série, avant de se retirer de la main de Tom et de rire.

Répartie sur cinq épisodes, la nouvelle série verra 20 célébrités s’affronter pour impressionner Prue et Paul.

Les visages célèbres incluent Jade Thirlwall de Little Mix, la chanteuse Alexandra Burke, le rappeur Dizzee Rascal et la star de Girls Aloud Nadine Coyle.

Chaque épisode verra les célébrités participer à trois tours – la signature, la technique et le showstopper.

Les fans devront rester à l’écoute pour savoir quelle célébrité deviendra star boulanger et remportera la victoire ultime.

Celebrity Bake Off pour Stand Up To Cancer commence mardi prochain à 20h sur Channel 4.