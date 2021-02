Paul Hollywood était désemparé après l’hospitalisation de son jeune frère avec Covid

Paul Hollywood a été désemparé après l’hospitalisation de son jeune frère avec Covid, disant: «C’était une énorme panique … Je ne voulais pas le perdre.»

Le juge de Great British Bake Off a parlé de ses craintes pour son frère Lee, âgé de 50 ans: «Mon frère m’a téléphoné il y a quelques semaines pour dire qu’il avait attrapé Covid.

« Il était pétrifié par ma mère. Il l’a très mal compris. Il a juste senti une pression sur sa poitrine et c’est la raison pour laquelle ils l’ont attiré.

«Cela aurait pu être lié à presque une attaque de panique parce qu’il l’avait.

« Il avait du mal à respirer pendant un moment. Il a été hospitalisé. Il a senti ce poids sur sa poitrine. »

S’exprimant sur son nouveau podcast, Hollywood et Byrne: « Je paniquais » Mon frère est à l’hôpital, est-ce qu’il va bien? » Je n’ai pas pu le joindre.







«Le WiFi à l’hôpital ne fonctionnait pas, il ne pouvait donc pas nous contacter. Je lui ai envoyé un texto.

« Mon autre frère, Jason a créé ce groupe WhatsApp. Nous le bombardions » Où es-tu? Que se passe-t-il? Es-tu aux soins intensifs? » Et ce fut une panique énorme pour moi. Je ne veux pas perdre mon frère. «







Heureusement, Lee est sorti de l’hôpital et a battu Covid. Comme son célèbre frère, il est également boulanger et partageait même des clichés de quelques rouleaux de saucisses faits maison plus tôt cette semaine.

Lee dirigeait auparavant Born & Bread dans le Wirral, Liverpool, qui fournissait des centaines de pains artisanaux, de baguettes et de friandises aux hôtels, restaurants, épiceries fines et clubs de football. Mais malheureusement, son entreprise est entrée dans l’administration l’année dernière.

S’exprimant en 2016, il a déclaré: «Je suis le greffeur de la famille, Paul est trop occupé avec Bake-Off. La dernière fois qu’il a fait un vrai pain, c’était il y a environ dix ans!