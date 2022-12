Paul Hollywood et Prue Leith de Bake Off rompent le silence sur le contrecoup de la semaine mexicaine

Paul Hollywood et Prue Leith de GREAT British Bake Off ont rompu leur silence sur le contrecoup de la semaine mexicaine.

Les téléspectateurs ont accusé l’émission d’appropriation culturelle à la suite de la semaine mexicaine sur le programme culinaire de Channel 4.

©Mark Bourdillon/Love Productio

Les téléspectateurs de Channel 4 accusent l’émission d’appropriation culturelle[/caption]

Canal 4

L’épisode a vu les hôtes Matt Lucas et Noel Fielding porter des ponchos et des sombreros tout en tenant des maracas[/caption]

L’épisode a vu les hôtes Matt Lucas et Noel Fielding porter des ponchos et des sombreros tout en tenant des maracas et en faisant de nombreux jeux de mots.

Le duo a plaisanté sur le fait de ne pas pouvoir faire de blague à “Juan” sur le Mexique dans le programme de Channel 4.

Mais, ceux qui regardaient à la maison n’ont pas apprécié l’épisode et ont critiqué la série pour avoir utilisé des “stéréotypes racistes”.

Noel a dit: “Je ne pense pas que nous devrions faire des blagues mexicaines, car les gens vont s’énerver”, ce à quoi Matt a demandé: “Pas même Juan?”

En savoir plus sur GBBO malade à l’étranger L’hôte de Great British Bake Off “gravement malade” après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital NON COULEUR Les fans de Bake Off inquiets pour Noel Fielding après une apparition “inquiétante” en finale

Lors d’un récent épisode d’Eater, Paul dit qu’il a été “éventré” par le contrecoup alors qu’il “aime” le Mexique.

Il a déclaré: «Je revenais littéralement du Mexique environ trois semaines avant le tournage de l’épisode.

“J’ai passé un mois là-bas avec des chefs mexicains, travaillant avec des tacos et appréciant la nourriture à Tijuana, à Mexico, à Oaxaca et à Cancun.”

Il a poursuivi: «J’étais partout et nous avons défini les défis en fonction de ce que j’avais vu là-bas, les défis étaient très bons et tout le monde a fait du bon travail.

La star de Bake off a admis qu’il était “dégoûté” et “vraiment bouleversé” à ce sujet, tandis que son collègue juge Prue a expliqué que l’équipe “ne sortait jamais pour être controversée” alors qu’elle essayait d’être honnête, avant d’ajouter: “C’était assez malheureux que pas mal de gens se sont offusqués, mais nous ne le pensions certainement pas.

«Comme le dit Paul, le truc avec Bake Off, c’est qu’il représente absolument l’inclusivité, la diversité, la tolérance et l’unité.

“Je ne veux pas paraître sentimental, mais le fait est que l’ambiance de Bake Off est entièrement coopérative et encourageante – donc l’idée que nous étions censés insulter qui que ce soit est ridicule.”

The Great British Bake Off peut être diffusé sur All 4.

Canal 4

Les juges ont rompu leur silence sur le contrecoup suivant le thème de la semaine mexicaine[/caption]