Paul Hollywood, 56 ans, se promène à New York avec sa petite amie, 38 ans, après avoir blâmé la nouvelle émission C4 pour un gain de poids de 50 livres

La star de BAKE Off, Paul Hollywood, se promène avec sa petite amie – et prouve qu’il a le ventre pour la Grosse Pomme.

Le juge de télévision, 56 ans, qui était en visite à New York avec Melissa Spalding, 38 ans, a révélé la semaine dernière comment le tournage de l’émission de cuisine de Channel 4 lui avait fait prendre environ 50 livres.

Paul Hollywood est à New York avec sa petite amie Melissa Spalding[/caption]

Paul a également insisté sur le fait que sa prise de poids s’était aggravée car il lui était interdit de monter sur son vélo.

Il se souvient : « Je n’avais pas le droit de sortir faire du vélo.

“Les patrons de l’émission étaient inquiets au cas où je me blesserais et je devrais aller à l’hôpital et attraper Covid-19.”

Paul Hollywood sort avec Melissa Spalding depuis 2019[/caption]

Le juge de télévision Paul Hollywood est l’un des présentateurs britanniques les plus reconnaissables[/caption]





