Paul Hodgkins, accusé d’émeutes au Capitole condamné à 8 mois pour le 6 janvier

WASHINGTON – Un homme de Floride est devenu le premier criminel condamné lundi pour son rôle dans l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis, écoutant huit mois de prison et condamné à verser 2 000 $ en dédommagement pour une partie des dommages causés au bâtiment.

Hodgkins, 38 ans, de Tampa, a fait face à des directives de condamnation de 15 à 21 mois de prison après avoir plaidé coupable d’entrave à une procédure officielle pour avoir interrompu le dépouillement du Congrès des votes du Collège électoral. Il a passé 15 minutes dans la salle du Sénat, tenant un drapeau pour l’ancien président Donald Trump et prenant des photos.

Le juge de district Randolph Moss a qualifié le fait de brandir littéralement le drapeau de Trump de signe indéniable de loyauté envers une seule personne plutôt que le pays et la démocratie.

« Bien que M. Hodgkins n’était qu’un membre d’une foule plus importante, il a activement et intentionnellement participé à un événement qui menaçait non seulement la sécurité du Capitole mais la démocratie elle-même », a déclaré Moss. « C’est effrayant, pour de nombreuses raisons. »

Hodgkins avait demandé à Moss de ne pas purger de peine de prison. Hodgkins a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’entrer au Capitole lorsqu’il s’est rendu à Washington pour assister au rassemblement de Trump plus tôt dans la journée, mais qu’il a été emporté par la marche le long de Pennsylvania Avenue. Une fois à l’intérieur du Capitole, il a déclaré qu’il s’était excusé auprès des policiers pour les problèmes et qu’il avait offert des soins médicaux à un émeutier blessé.

« Je peux dire sans l’ombre d’un doute que j’ai vraiment des remords et des regrets pour mes actions à Washington », a déclaré Hodgkins au tribunal. « C’était une décision stupide de ma part que j’en assume l’entière responsabilité. »

Moss a déclaré qu’il était aux prises avec la condamnation de Hodgkins pour son comportement personnel plutôt que pour les émeutiers les plus violents ou destructeurs autour de lui. Mais Moss a également appelé l’émeute plus qu’une manifestation du premier amendement, forçant l’évacuation des chambres de la Chambre et du Sénat sous les menaces contre la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., et le vice-président Mike Pence.

« Il a compris ce qu’il faisait », a déclaré Moss. « Il faisait partie du petit nombre de personnes qui se sont rendues au Sénat. »

Mona Sedky, une assistante du procureur américain, avait recommandé une peine de 18 mois pour promouvoir le respect de la loi et dissuader une future émeute au Capitole.

« Les détails de cette journée étaient assez déchirants », a déclaré Sedky. « Il faisait partie de cette foule.

Sedky a reconnu que Hodgkins n’était pas lui-même violent ou destructeur, mais il a vu des officiers se blesser et des émeutiers pulvériser des produits chimiques. Elle a dit qu’il était prêt au conflit avec des lunettes et des gants et qu’il avait profité de la violence des autres. Il faisait partie d’une cinquantaine de personnes qui sont arrivées dans la salle du Sénat, a-t-elle déclaré.

« Au fond, c’était un grave danger pour notre démocratie », a ajouté Sedky. 6 était un acte de terrorisme domestique. »

Patrick Leduc, un avocat de la défense de Hodgkins, a contesté le fait d’appeler l’émeute du terrorisme domestique parce qu’il l’a qualifié de manifestation qui a conduit à une émeute.

Mais Moss a déclaré que les émeutiers avaient interrompu l’une des fonctions les plus solennelles de la démocratie – le décompte des voix pour le transfert pacifique du pouvoir.

« Ce n’est en aucun cas un exercice des droits du premier amendement », a déclaré Moss.

Hodgkins fait partie de la première douzaine d’accusés à avoir conclu des négociations de plaidoyer avec les procureurs, quatre pour des crimes et huit pour des délits. Deux prévenus pour délits mineurs ont été condamnés, un à six mois derrière les barreaux et un à trois ans de probation.

Au moins 535 personnes ont été inculpées au cours des six premiers mois suivant l’attaque, dont 165 accusées d’avoir agressé, résisté ou entravé des agents, selon le ministère de la Justice. Plus de 50 personnes sont accusées d’avoir utilisé une arme mortelle ou dangereuse, ou d’avoir causé des blessures graves à un officier, a indiqué le département.

Environ 140 policiers ont été blessés au cours de la mêlée qui a temporairement interrompu le décompte des voix du Collège électoral par le Congrès. La perturbation a conduit à des accusations d’entrave à une procédure officielle, passible d’une peine maximale de 20 ans.

Des dizaines d’accusations de complot étaient fondées sur la planification de l’attaque au moyen de messages cryptés, d’un entraînement de style militaire et du port de casques et de gilets renforcés.

Hodgkins a déclaré aux enquêteurs qu’en traversant le Capitole, il avait vu d’autres personnes briser des fenêtres et se livrer à une bagarre au couteau, ainsi que d’autres personnes blessées, mais qu’il n’avait pas participé à cette conduite, selon les documents d’accusation.

« Notre position est que son rôle serait défini comme minimal », a déclaré Leduc.