Paul Heyman fait allusion au retour probable de Brock Lesnar à la WWE en juillet

Cela fait plus d’un an que Brock Lesnar a cédé son titre à Drew McIntyre à WrestleMania 36. Alors que la superstar n’a pas été en action jusqu’à présent, Paul Heyman a largué une bombe, laissant entendre que la Bête incarnée pourrait revenir plus tôt que tard. L’avocat spécial de l’actuel champion universel de la WWE, Roman Reigns, dans une récente apparition sur SportsTalk 790, a laissé entendre que Lesnar pourrait revenir à WWE TV une fois que la société reprendra ses tournées pour des événements en direct en juillet. Heyman a renversé la mèche lorsqu’il a été spécifiquement interrogé sur le retour de Lesnar. Le manager de catch américain mentionné que lui poser des questions sur Lesnar « est une question très intelligente ».

Cependant, il était également à son meilleur niveau lorsqu’il a ajouté que c’était toujours « hypothétique » et que Brock Lesnar, étant lui-même, ferait ce qu’il « veut faire ». Heyman a également mentionné que si Lesnar voulait être de retour à la WWE à un moment, un moment ou un endroit particulier, « il le serait ». Heyman a déclaré que Lesnar pourrait attendre des événements en direct, ou que l’ancien champion de l’UFC pourrait choisir Houston pour faire ce retour. Il a une fois de plus réitéré que la superstar allait faire tout ce qu’il « veut faire ».

S’exprimant sur l’héritage de Reigns vs Lesnar – que Reigns pense que sa course au titre universel a dépassé celle de Lesnar. Heyman a ajouté que Lesnar qui avait un règne de titre assez long et illustre et entre toutes les blessures et les reproches, il n’était pas « aussi actif que certains de nos fans inconditionnels l’avaient espéré ». Il a également mentionné sa propre implication dans le processus et a déclaré que tout ce qu’il a fait au cours des 30 dernières semaines est incomparable et qu’il continuera d’ajouter à cet héritage et de veiller à le distinguer de tous les autres.

Pendant ce temps, la WWE est prête à lancer sa tournée de 25 villes le 16 juillet, avec un épisode en direct de SmackDown au Toyota Center de Houston, au Texas. La tournée comprendra également un arrêt à Fort Worth au Texas, pour une fonction Money in the Bank prévue pour le 18 juillet.

