Paul Heyman déclare que CM Punk a dû « traverser l’enfer ailleurs » avant de revenir à la WWE

En parlant à Sam Roberts, Paul Heyman, membre du Hall of Fame de la WWE, a commenté le retour de CM Punk à la WWE après avoir été absent de l’entreprise pendant une décennie…

« CM Punk est de retour là où il doit être, c’est-à-dire au sommet de la WWE, et comme tout autre rebelle, c’est la vieille rengaine, il faut traverser l’enfer avant d’arriver au paradis. Et CM Punk, la lutte est réelle, et c’est un rebelle, à ce jour il l’est, mais le rebelle n’atteindra jamais le sommet, le rebelle n’obtiendra jamais ce qui lui est dû par son propre mérite s’il ne traverse pas un enfer pur, flagrant, sanglant, et cet enfer ne pouvait pas seulement être à la WWE, il devait traverser l’enfer ailleurs aussi, et tout le monde devait le voir, en entendre parler et le savoir. »

Heyman a également évoqué son absence de la télévision de la WWE…

« Ce que je ne veux pas faire, c’est juste passer à la télévision pour le plaisir de passer à la télévision. Tout ce que nous faisons doit être pertinent. C’est toute la théorie derrière l’île de la pertinence. Si j’avais dû revenir à SummerSlam avec Roman Reigns, cela n’aurait rien signifié. Je n’avais rien à apporter à ce moment-là. » (citation avec l’aimable autorisation de WrestlingInc.com)