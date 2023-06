Paul-Henry Nargeolet, marin français craint à bord du sous-marin manquant du Titanic, connaissait les dangers des plongées profondes

Le marin français Paul-Henry Nargeolet, considéré comme l’un des principaux experts du Titanic, ferait partie des cinq personnes portées disparues à bord d’un submersible touristique visitant l’épave.

Nargelot a été nommé dans un post Facebook par un autre voyageur, Hamish Hardingun milliardaire et aviateur britannique, un jour avant la mission.

« L’équipe du sous-marin compte quelques explorateurs légendaires, dont certains ont effectué plus de 30 plongées sur le RMS Titanic depuis les années 1980, dont PH Nargeolet », a écrit Harding samedi.

Né à Chamonix, en France, Nargeolet est considéré comme une « autorité de premier plan » sur le Titanic. Il est répertorié comme directeur de la recherche sous-marine pour E/M Group et RMS Titanic, Inc.

Selon le site Web, Nargeolet a mené plusieurs expéditions sur le Titanic, effectué lui-même des dizaines de plongées dans le submersible et supervisé la récupération de milliers d’artefacts, dont une section de 20 tonnes de la coque du Titanic.

Nargeolet a passé plus de deux décennies dans la marine française, atteignant le grade de commandant. Il prend sa retraite en 1986 et rejoint l’Institut Français de Recherche et d’Exploitation de la Mer, dirigeant des submersibles profonds. Dans ce rôle, il a dirigé la première expédition de récupération du Titanic en 1987.

Selon The Irish Examiner, Nargeolet a « passé plus de temps que tout autre » sur l’épave du Titanic. Nargeolet dit sinistrement la sortie en 2019 : « Si vous êtes à 11m ou 11km de profondeur, s’il se passe quelque chose de mal, le résultat est le même. »

« Lorsque vous êtes en eau très profonde, vous êtes mort avant de réaliser que quelque chose se passe, donc ce n’est tout simplement pas un problème », a-t-il déclaré.

Le submersible, exploité par OceanGate Expeditions et transportant cinq personnes pour documenter l’épave du Titanic, a été signalé en retard dimanche soir à environ 435 milles au sud de St. John’s, à Terre-Neuve, selon le Centre conjoint de coordination de sauvetage du Canada à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Une opération de sauvetage était en cours dans les eaux profondes de l’océan Atlantique lundi à la recherche du navire. Le lieutenant Cmdr. Len Hickey a déclaré qu’un navire de la Garde côtière canadienne et un avion militaire participaient à l’effort de recherche, qui était dirigé par la Garde côtière américaine à Boston.

Selon les garde-côtes, l’engin a été submergé dimanche matin et son navire de soutien a perdu le contact avec lui environ une heure et 45 minutes plus tard.

David Concannon, un conseiller d’OceanGate, a déclaré que le submersible disposait d’un approvisionnement en oxygène de 96 heures à partir d’environ 6 heures du matin dimanche.

L’expédition était le troisième voyage annuel d’OceanGate pour relater la détérioration du Titanic, qui a heurté un iceberg et a coulé en 1912, tuant tous sauf environ 700 des quelque 2 200 passagers et membres d’équipage. Depuis la découverte de l’épave en 1985, elle succombe lentement aux bactéries mangeuses de métaux. Certains ont prédit que le navire pourrait disparaître dans quelques décennies à mesure que des trous bâilleraient dans la coque et que des sections se désintégreraient.

