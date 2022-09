Paul Heckingbottom ne doutait pas qu’Oli McBurnie retrouverait sa touche de but

Le manager Paul Heckingbottom était catégorique, Oli McBurnie serait toujours bon après que son but ait aidé Sheffield United à se hisser au sommet du championnat Sky Bet avec une victoire 2-0 à Hull.

McBurnie avait disputé 43 matchs sans marquer jusqu’à ce qu’il trouve le fond du filet à Luton le mois dernier.

L’international écossais a depuis été rajeuni et a marqué un troisième but sur le spin pour mettre les Blades sur la voie des trois points au stade MKM.

Heckingbottom a déclaré: “Il mène bien la ligne – c’est l’une des choses les plus agréables.

“C’est bien qu’il marque mais ses performances nous aident aussi à gagner des matchs. Pour lui, marquer un autre but était génial.

“La présence physique d’Oli nous donne une menace différente à l’intérieur de la surface. Il était exceptionnel.

Le premier match de McBurnie à la 20e minute – un coup spéculatif de la gauche de la surface de réparation qui a traversé Matt Ingram à son premier poteau – n’était que la récompense du début de match entreprenant de Sheffield United.

Et bien que le gardien Wes Foderingham ait dû faire de son mieux pour refuser deux fois Oscar Estupinan peu de temps après, les Blades ont rarement été troublés dès le départ.

Sander Berge a ajouté une seconde avec 15 minutes à jouer quand il a eu trop d’espace à l’intérieur de la surface pour battre le ballon sur Ingram – bien que via une déviation de Jacob Greaves.

Les Blades sont désormais invaincus en Championship depuis le premier jour de la saison, leur manager tenant à souligner la résilience de ses joueurs en cas de perte de possession.

Heckingbottom a déclaré : « Nous étions forts sans le ballon. Nous avons parlé de leurs menaces sur la contre-attaque.

“Sans le ballon, nous étions bons, ce qui est super, surtout quand on n’est pas à la maison. Toute l’équipe, pour annuler une équipe qui crée des occasions, est bonne.

“Nous avons dû nous battre, travailler dur et appuyer, mais il y a aussi eu de grands moments de qualité où nous aurions pu et dû marquer plus de buts.”

Heckinbottom a révélé qu’un rapport avait été fait à la suite d’allégations d’abus raciaux visant les joueurs de Sheffield United en seconde période. Hull ont lancé leur propre enquête.

Le patron des Blades a déclaré: «Lorsque les gars se sont échauffés, il y a eu des allégations d’abus raciaux, que les garçons ont entendues et signalées.

“C’est décevant. Nous savons qu’il n’y a pas de place pour cela. Je ne parle pas mal des supporters de Hull, je parle du football en général.

“Nous suivrons le processus.”

Hull, qui a recruté partout pendant la fenêtre de transfert, a maintenant perdu trois de ses quatre derniers matchs et a concédé plus de buts que tout autre club du championnat.

L’entraîneur-chef Shota Arveladze a déclaré: “Ce n’est pas une bonne statistique – je ne peux pas être positif à ce sujet – mais nous devons y travailler.

“Cela fait partie du football. Vous voulez marquer plus et encaisser moins mais nous devons équilibrer l’attaque et la défense.

“Je pense que c’était un bon match. C’est une équipe très difficile à affronter, mais je pense qu’avec sa qualité (d’Ingram), il devrait sauver son premier but.

Arveladze a ajouté: “Je dirais que le moment où nous aurions pu marquer était à la fin de la première mi-temps.

“Le jeu était encore égal à ce moment-là et parfois, eux aussi jouaient les balles les plus longues, mais nous n’avons pas trop créé en seconde période.”

«Ils ont encore marqué une seconde au bon moment. Les garçons ont essayé – c’était une grande foule et une bonne ambiance.

“Je ne peux pas en dire trop sur l’attitude et la volonté des joueurs et sur la façon dont ils se sont entraînés avant le match.”