Paul Hanagan : l’ancien champion jockey prendra sa retraite après avoir monté Wootton’Sun pour Richard Fahey à York vendredi | Nouvelles de la course

Le jockey vainqueur de la classique, Paul Hanagan, a annoncé qu’il se retirerait de la selle après avoir roulé à York vendredi.

Le joueur de 42 ans a connu la gloire d’Epsom en menant Taghrooda à la victoire dans les Oaks 2014, avant que le duo ne remporte les King George VI And Queen Elizabeth Stakes et termine troisième derrière Treve dans le Prix de l’Arc de Triomphe.

Hanagan était l’apprenti principal en 2002 et a été couronné champion jockey à deux reprises – remportant le titre pour la première fois en 2010 lorsqu’il a monté 205 gagnants au cours d’une année civile et défendant avec succès sa couronne en 2011, lorsqu’il s’est associé à 177 gagnants au cours des 12 mois.

Les saisons récentes se sont révélées plus difficiles, avec une grave chute en février 2020 qui a entraîné trois fractures vertèbres et une période prolongée d’absence, pour finalement revenir à l’action en août de la même année et conduire Majestic Dawn vers une victoire populaire dans le Cambridgeshire le mois suivant. .

Hanagan a monté 14 gagnants jusqu’à présent cette année et estime que c’est le bon moment pour quitter la salle de pesée, sa dernière course étant prévue à bord du Wootton’Sun entraîné par Richard Fahey.

Image:

Hanagan est relevé par ses collègues de la salle de pesée après avoir remporté son deuxième titre de champion des jockeys





Il a déclaré : « Comme vous pouvez l’imaginer, c’est assez émouvant. C’est difficile, je pense que n’importe quel sportif professionnel vous le dira, surtout de le faire aussi longtemps que je le fais.

« Il y a plusieurs éléments qui ont influencé ma décision, j’ai fait une assez mauvaise chute il y a environ deux ans et je n’ai plus jamais été le même après, je me suis fracturé le dos à trois endroits.

« Ce n’est pas tellement douloureux de rouler, mais il faut atteindre le niveau de forme physique qu’il faut avoir pour être un jockey professionnel et je ne pense pas que j’atteignais ce niveau. »