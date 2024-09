Paul Gross, la star de Due South, s’entretient avec Dave Kelly à Calgary

Les amateurs de théâtre de Calgary auront un aperçu unique de l’un des plus grands acteurs du pays le 23 septembre lorsque Paul Gross s’assiéra pour une entrevue en direct sur scène avec Dave Kelly au Martha Cohen Theatre.

Gross, lauréat de nombreux prix et qui joue dans la production d’Alberta Theatre Projects (ATP) de Le marin en octobre, il parlera de sa carrière en tant que star des séries télévisées Due South et Slings and Arrows, et en tant que réalisateur (et star, et producteur, et parfois scénariste) de films tels que Hommes avec des balais et Passchendaele.

Son retour sur scène ici sera un moment de boucle pour Gross, qui est non seulement né ici, mais qui a également commencé sa carrière d’acteur sur scène dans une production du Théâtre Calgary de 1981-1982. Mme Warren Profession et Plus à l’ouest.

Au cours de leur conversation de 60 minutes, Kelly reviendra sur certains des moments forts et des moments faibles de la carrière de Gross alors qu’il explore les réalisations de l’un des véritables trésors culturels du Canada.

Cela sera suivi d’une séance de questions-réponses de 20 minutes avec les membres du public.

Pour Kelly, l’animateur populaire de Calgary Petit déjeuner à la télévision et Dave Kelly en directsans parler d’un acteur acclamé par la critique dans des séries telles que Journaux de Santaland, Le premier jour de papa, Épiphanie, Le piano de papa et Seussical la comédie musicale, la soirée sera l’occasion de plonger plus profondément dans la vie créative de l’un des acteurs les plus marquants du Canada.

Dave Kelly interviewera Paul Gross au Martha Cohen Theatre le 23 septembre. (Photo : Dave Kelly)

« L’une de mes activités préférées est de trouver une personne intéressante, de faire des recherches sur elle, puis de m’asseoir et de créer une soirée intéressante, intelligente, drôle, divertissante et, je l’espère, inspirante », a déclaré Kelly. « Paul Gross et moi avons remporté le prix Pierre Berton, (Gross) le Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène (Gross), l’Ordre du Canada (Gross) ET la deuxième place au triple saut de 8e année (Kelly).

« J’ai hâte », a-t-il ajouté, « d’interviewer une autre célébrité de l’Alberta ! »

