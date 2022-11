Paul Goldschmidt des Cardinals de St. Louis remporte le prix MVP de la Terre-Neuve

Dans l’état actuel des choses, il a mené la ligue en pourcentage de base plus slugging (.981) et, en utilisant la formule de Baseball Reference, en victoires offensives au-dessus du remplacement (7,5). Son OPS était de 63 points supérieur à celui de son concurrent le plus proche, Freddie Freeman des Dodgers (.918).

Pour Goldschmidt, le vote couronne sa saison spectaculaire et constitue une réalisation décisive dans sa carrière. Il a terminé deuxième du vote MVP en 2013 devant Andrew McCutchen de Pittsburgh et deuxième à nouveau en 2015, cette fois devant Bryce Harper de Washington. Il a également terminé troisième en 2017 (derrière Giancarlo Stanton de Miami et Joey Votto de Cincinnati) et sixième en 2018 et 2021.