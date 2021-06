Paul Givan du DUP succédera à Arlene Foster en tant que premier ministre d’Irlande du Nord

Paul Givan sera le nouveau premier ministre d’Irlande du Nord, a annoncé le chef du DUP, Edwin Poots.

La députée de Lagan Valley succédera à Arlene Foster, qui démissionnera à la fin du mois à la suite d’un vote de défiance de son parti.

M. Givan, un créationniste qui a par le passé soutenu l’enseignement des alternatives à l’évolution dans les écoles, sera la première personne à tenir le rôle qui n’est pas aussi un chef de parti.

Dans le cadre du système de partage du pouvoir d’Irlande du Nord, le premier ministre est co-chef du gouvernement avec le vice-premier ministre. Si le premier ministre est syndicaliste, le vice-premier ministre doit être nationaliste et vice versa.

Le changement intervient alors que le DUP s’enfonce dans les sondages et perd du terrain face au TUV plus dur, à l’UUP plus modéré et au Parti de l’Alliance non aligné.

L’annonce n’a pas été bien accueillie par tous les coins du parti de M. Givan. La ministre de l’Économie du DUP, Diane Dodds, a déclaré qu’il était « regrettable » que « que la nouvelle équipe annoncée aujourd’hui ne corresponde pas à la rhétorique sur la guérison et le rapprochement du parti ».

