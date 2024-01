Paul Giamatti recevra le prix Cinema Vanguard du Festival du film | Culture & Loisirs

Paul Giamatti



Paul Giamatti, nominé aux Oscars et aux BAFTA, recevra le Cinema Vanguard Award lors du 39e Festival international du film de Santa Barbara (SBIFF).

Giamatti sera honoré le 14 février pour son interprétation de Paul Hunham, professeur d’école préparatoire grognon, dans “The Holdovers” de Focus Features.

Plus tôt en janvier, Giamatti a reçu à la fois un Golden Globe et un Critics Choice Award pour sa performance exceptionnelle.

“C’est un hommage attendu depuis longtemps pour un acteur qui mérite toutes les distinctions”, a déclaré Roger Durling, directeur exécutif du SBIFF. « Son travail a été exemplaire et ses collaborations avec Alexander Payne sont tout simplement parfaites.

“Je ne peux penser à personne de plus digne de cette reconnaissance pour une performance dans un film qui parcourt avec autant d’aisance la tapisserie complexe des relations humaines”

Giamatti est l’un des acteurs les plus polyvalents de sa génération, et son œuvre prend vie avec une liste diversifiée de performances finement gravées, primées et acclamées par la critique au cinéma et à la télévision.

Il a reçu plusieurs distinctions pour sa performance émouvante dans « The Holdovers », notamment le Golden Globe Award du meilleur acteur dans un film – comédie ou comédie musicale ; le prix du choix des critiques ; Prix ​​du National Board of Review du meilleur acteur ; Festival international du film de Palm Springs « Icon Award » ; et il a récemment été nominé pour le SAG, le BAFTA et l’Oscar du meilleur acteur.

Giamatti peut également être vu dans la deuxième saison de la série d’horreur espagnole à succès de HBO Europe, “30 Coins”, ainsi que dans la dernière saison de la série à succès de Showtime “Billions”, pour laquelle il a été nominé pour une Broadcast Film Critics Association. Award et un Critics Choice Award du meilleur acteur dans une série dramatique.

Le SBIFF Cinema Vanguard Award récompense les acteurs qui ont tracé leur propre chemin, pris des risques artistiques et apporté une contribution significative et unique au cinéma. Les lauréats précédents comprennent :

Colin Farrell et Brendan Gleeson, Benedict Cumberbatch, Carey Mulligan, Laura Dern, Michael B. Jordan, Willem DaFoe, Casey Affleck, Michelle Williams, Rooney Mara, Eddie Redmayne, Felicity Jones, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Amy Adams, Jean Dujardin, Bernice Bejo, Nicole Kidman, Peter Sarsgaard, Christoph Waltz, Vera Farmiga, Kristin Scott Thomas, Stanley Tucci et Ryan Gosling.