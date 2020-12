LOS ANGELES: Paul George a marqué 26 de ses 33 points en seconde période, Kawhi Leonard a ajouté 26 points et les Los Angeles Clippers se sont ralliés devant les Los Angeles Lakers lors de la soirée de cérémonie des champions de la NBA pour une victoire de 116-109 mardi.

George a terminé 13 sur 18 avec cinq 3 points dans un premier match exceptionnel depuis qu’il a accepté d’ajouter quatre ans et 190 millions de dollars à son contrat avec les Clippers, qui n’ont jamais été à la traîne lors de la dernière réunion des deux puissances NBA de la Californie du Sud. Les Clippers ont battu les Lakers lors de l’ouverture de la saison pour la deuxième année consécutive tout en remportant les débuts de l’entraîneur Tyronn Lue.

LeBron James a marqué 22 points et Anthony Davis en avait 18 pour les Lakers 72 jours seulement après avoir terminé le Miami Heat dans la bulle NBA.

Les Lakers sont revenus de l’intersaison la plus courte de l’histoire de la ligue et ont reçu leurs bagues de championnat honorant le 17e titre de la franchise, mais ils n’ont pas pu suivre George et Leonard sur toute la longueur.

La cérémonie d’avant-match a été brève et étrange sans acclamer les fans, mais les 11 joueurs de retour ont ramassé avec impatience leurs nouveaux bijoux massifs. La propriétaire des Lakers, Jeanie Buss, a promis d’organiser une autre célébration lorsque les fans seront autorisés à revenir dans les matchs.

Serge Ibaka a marqué 15 points à ses débuts pour les Clippers, qui n’avaient pas joué depuis qu’ils avaient mené une série éliminatoire 3-1 à Denver et ruiné une confrontation finale de conférence très attendue avec les Lakers en attente dans la bulle.

L’effondrement a conduit au départ de l’entraîneur Doc Rivers, et Lue a descendu le banc pour prendre la relève d’une équipe de stars avec plusieurs nouveaux ajouts. Nicolas Batum a récolté trois points et six passes en 28 minutes, tandis que le nouveau swingman de 64 millions de dollars Luke Kennard a récolté quatre points en 21 minutes sur le banc.

Montrezl Harrell a récolté 17 points et 10 rebonds dans un début solide après être passé dans le couloir des Clippers aux Lakers le mois dernier. Dennis Schrder a également récolté 14 points, 12 rebonds et huit passes décisives pour un début impressionnant des Lakers.

Les Lakers ont pris du retard de 22 points sous une gueule de bois au premier quart, mais ils ont effacé tous sauf deux points du déficit au deuxième. Les Clippers se sont retirés à la fin du troisième, et George a perdu 11 points au quatrième pour le sceller.

TIP-INS

Clippers: Batum et Ibaka ont commencé pour leur nouveau club. … Les anciens Lakers Lou Williams et Ivica Zubac ont marqué 11 points chacun.

Lakers: Schrder et son compatriote nouveau venu Marc Gasol faisaient partie de la formation de départ de l’entraîneur Frank Vogels. Gasol n’a eu aucun point et cinq fautes en 12 minutes. … Wesley Matthews est également allé sans but à ses débuts aux Lakers. … Kyle Kuzma avait 15 points après avoir accepté une prolongation de contrat de trois ans et 40 millions de dollars dimanche.

SUIVANT

Clippers: Visitez Denver vendredi.

Lakers: Accueillez Dallas vendredi.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports